TV- und Radiotipps für Dienstag, 8. Mai

Zurück am "Weissensee", Fest der Freude, Song Contest Vorentscheidung, Universum am Shannon, Reinhold Messner und Peter Habeler am Mount Everest, Report, Kreuz und quer, Sex und Liebe 3.0

18.30 SONDERSENDUNG

Fest der Freude 2018 Im Zuge des Gedenkkonzerts zum Ende des Zweiten Weltkriegs am Wiener Heldenplatz, durchleuchtet eine Sonder-open-air-Sendung die Wiege der zweiten Republik aus gesellschaftlicher, soziopolitischer und kulturhistorischer Perspektive. Ingrid Thurnher, Barbara Rett, Peter Fässlacher und Ani Gülgün-Mayr bitten dazu an mehreren Schauplätzen des Wiener Heldenplatzes prominente Gäste zum Interview. Um 20.15 Uhr folgt das Konzert mit den Wiener Symphonikern und dem Violinisten Julian Rachlin unter dem Dirigat Lahav Shanis. Es erklingen unter anderem Werke von Leonard Bernstein, Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Ernest Bloch. Bis 21.50, ORF 3

19.40 REPORTAGE

Re: Leben im Ausnahmezustand Reportage über Israelis, Palästinenser und den Gaza-Streifen. Bis 20.15, Arte

20.15 DAS GROSSE SINGEN

Eurovision Song Contest 2018 Andi Knoll stimmt mit einer Dokumentation auf den Abend ein. Um 21 Uhr beginnt dann die erste Konkurrenz, bei der es um die Finalteilnahme geht. Österreich wird vertreten durch Cesar Sampson. Das zweite Semifinale folgt am Donnerstag, am Samstag geht die Sause in die Entscheidung. Bis 23.15, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Shannon – Geheimnisvoller Fluss im Herzen Irlands Der Fluss ist Lebensraum riesiger Vogelschwärme, die an den seichten Ufern üppige Nahrung finden. Geheimes und unentdecktes Leben auch unter Wasser: Der Lebenszyklus der Fische orientiert sich an den Jahreszeiten. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Mount Everest – Der letzte Schritt Vor 40 Jahren erreichten Reinhold Messner und Peter Habeler als erste Menschen den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff. Messner erinnert mit einer Dokumentation daran. Messners Sohn Simon stellt in Spielszenen seinen Vater dar, dessen Freund Philipp Brugger spielt Habeler. Bis 21.25, Servus TV

20.15 SERIE



Weissensee Erste Gehversuche in der Freiheit nach dem Zusammenbruch der DDR unternehmen die Mitglieder der Familie Kupfer in der vierten Staffel von "Weissensee" ab heute. Die Mauer ist gefallen, doch nicht gleich findet zusammen, was wieder zusammen gehört. Alte Wunden und Geister der Vergangenheit sind zugegen. Zwischen bahnt sich Beziehungsglück zwischen Jörg Hartmann und Jordis Triebel an. Serienwerk von epischer Wucht. Bis 21.50, ARD

foto: ard

20.15 REPORTAGE

Angst vor Schmerzen Mehr als 150 Millionen Packungen freiverkäuflicher Schmerzmittel gehen in Deutschland und Frankreich jedes Jahr über den Verkaufstresen. Bis 21.10, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen: 1) Zukunft in Pink: Nach dem Rückzug von Neos-Chef Matthias Strolz. 2) Werte im Wandel? Die Leistungsträger der Gesellschaft sollen profitieren, dazu im Studio: Christian Kern (SPÖ). 3)Grüne Sinnsuche, dazu im Studio: Werner Kogler (Die Grünen). Bis 22.00, ORF 2

21.10 DOKUMENTATION

Sex und Liebe 3.0 Von den Erfindungen der virtuellen Realität profitziert der Porno-Markt besonders. Hightech-Stimulatoren ermöglichen virtuellen Sex via Internet. Jugendliche machen heute ganz andere Erfahrungen mit Erotik. Eine Spurensuche nach den modernen Stimulanzien. Bis 22.00, Arte

21.50 WIDERSTAND

Der Fall Jägerstätter (Ö/BRD 1971. Axel Corti) Cortis berühmtester Film, frühes Dokudrama und bis heute Pflichtfilm für Gymnasiasten. Bis 23.25, ORF 3

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer:_Wie ein Baum ohne Früchte In ihrem filmischen Essay setzt sich die nigrische Regisseurin Aïcha Macky, selbst verheiratet und ungewollt kinderlos, mit dem Schicksal ihrer Leidensgenossinnen auseinander und hinterfragt, warum man ausschließlich den Frauen Schuld an der Kinderlosigkeit gibt. Bis 23.20, ORF 2

23.20 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Sister Mary von Nairobi Heute gilt die mittlerweile 73-jährige Irin Mary Kileen als "Mutter der Kinder von Mukuru" in Nairobis. Bis 0.10, ORF 2