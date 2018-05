"Egress": Wenn "PUBG", "Dark Souls" und "Overwatch" aufeinandertreffen

Battle-Royale-Game soll noch 2018 kommen – Anmeldung für Beta angelaufen

"Egress" soll ein RPG-Battle-Royale-Game mit "Dark Souls"-ähnlichen Kämpfen werden. Dabei stehen unterschiedliche Helden zur Verfügung, die allesamt einzigartige Fähigkeiten besitzen. Das Spiel erinnert hinsichtlich der Optik an düstere Titel wie "Bloodborne" oder "Dishonored", wie Giga Games schreibt.

fazan games "Egress" im Trailer.

Zonen erobern und dabei aufleveln

Bei dem Spiel ist vorgesehen, dass die verschiedenen Helden in einem bestimmten Areal in einer Stadt starten. In weiterer Folge wird die Zone immer mehr eingeschränkt, sodass Spieler gezwungenermaßen aufeinandertreffen. Um sich gegenüber den Gegnern einen spielerischen Vorteil zu verschaffen, können die Helden aufgelevelt werden.

fazan games Kämpfe bei "Egress".

Kommt noch dieses Jahr

Hinsichtlich der Kämpfe sind wohl Können und weniger Glück gefragt. Helden haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, die ausgenutzt werden müssen. Die Fights erinnern an "Dark Souls", wenngleich die Animationen etwas altbacken sind. "Egress" soll noch 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es nicht. Die Anmeldung zu einer Beta ist über die "Egress"-Website möglich. (red, 07.05.2018)