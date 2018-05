Portfolio der Entwicklungsbank steht bei mehr als einer Milliarde Euro

Mehr als 40 Prozent des Portfolios entfallen auf Öko-Energie. Seit 2008 finanzierte die Entwicklungsbank klimarelevante Projekte mit 590 Millionen Euro

Wien – Die vor zehn Jahren gegründete Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB) hat mittlerweile ein Portfolio von 1,08 Mrd. Euro. Mit mehr als 130 Projekten, die mit Krediten oder Eigenkapitalbeteiligungen finanziert wurden, habe man zur wirtschaftlichen Entwicklung weltweit beigetragen, teilte die OeEB am Montag mit.

Investitionen der Privatwirtschaft in Entwicklungsländern seien in weiteren annähernd 150 Projekten begleitet worden, die die entwicklungspolitischen Effekte etwa durch Schulungen verstärkten. In den laufenden Projekten hätten rund 300.000 Menschen Beschäftigung gefunden.

Die OeEB sei eine Erfolgsgeschichte – "von unserem ersten Projekt, der Finanzierung für den in Südosteuropa tätigen Mikrofinanzfonds EFSE bis zur kürzlich vereinbarten Kreditvergabe für den größten Windpark Serbiens", betonten die Vorstände Sabine Gaber und Michael Wancata.

"Größter Klima Finanzierer"

Die Entwicklungsbank sei außerdem der größte "Klima-Finanzierer" Österreichs. Mehr als 40 Prozent des Portfolios entfielen auf Erneuerbare Energien, heißt es in der Mitteilung. Insgesamt seien seit 2008 Finanzierungen in Höhe von 590 Mio. Euro für klimarelevante Projekte bereitgestellt worden.

Die OeEB wurde 2008 als Entwicklungsbank der Republik Österreich gegründet und arbeitet in Auftrag des und in enger Kooperation mit dem Finanzministerium. Sie ist eine 100-Prozent-Tochter der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB). (APA, 7.5.2018)