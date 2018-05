Anerkennung von ÖVP, SPÖ, Grünen und Liste Pilz für Strolz

ÖVP-Klubobmann Wöginger: Parlamentarische Zusammenarbeit mit Matthias Strolz war von offenem Dialog geprägt – Grünen-Chef Kogler: Strolz hat wichtigen Beitrag für konstruktive und erfrischende Politik geleistet

Mit großem Respekt und Dankbarkeit hat die stellvertretende Neos-Vorsitzende und Wiener Klubchefin Beate Meinl-Reisinger auf die Ankündigung der geordneten Übergabe durch Parteichef Matthias Strolz reagiert: "Ich respektiere diese persönliche Entscheidung von Matthias Strolz in höchstem Maß. Es gehört Entschlossenheit und Mut dazu, eine erfolgreiche Etappe abzuschließen und neue Wege einzuleiten." Strolz habe die Neos mit seiner Vision und Kraft aufgebaut und entscheidend geprägt, sagte sie am Montag. Nun wolle man in den Gremien "ehrlich und transparent" diskutieren, "wie wir die nächste Etappe von Neos gestalten wollen". Meinl-Reisinger: "Ich möchte Matthias Strolz meine persönliche Dankbarkeit aussprechen und von Herzen alles Gute auf dem weiteren Fluss des Lebens wünschen."

Die Neos-Landesgruppe in Niederösterreich bedauere, respektiere und verstehe Strolz' Rückzug, sagte Landessprecherin Indra Collini. Politik sei kräftezehrend – eine Verfügbarkeit rund um die Uhr und eine dicke Haut seien dabei unabdingbar. Umso bemerkenswerter sei, dass sich Strolz über sieben Jahre mit viel Herzblut und großer Leidenschaft in diesem Feld betätigt habe.

Collini erinnerte am Montag auch "an wichtige politische Grundsätze" des scheidenden Chefs. "Einer dieser Grundsätze war, kein Sesselkleber zu sein und nicht dann zu gehen, wenn nichts mehr geht." Mit der erfolgreich geschlagenen Wahl in Salzburg und den anschließenden Koalitionsverhandlungen habe die Bewegung "die nächste Wachstumsphase eingeleitet". In Niederösterreich hat die Partei beim ersten Antreten Ende Jänner drei Mandate erreicht.

Lob von ÖVP, SPÖ, Grünen und Liste Pilz

"Die parlamentarische Zusammenarbeit mit Matthias Strolz war stets von einem offenen Dialog geprägt", sagte ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Strolz' politische Arbeit sei durch einen Kurs der Entbürokratisierung und der Reformorientierung gekennzeichnet, er habe seine politischen Anliegen mit Authentizität und Leidenschaft verfolgt. "Ich wünsche Matthias Strolz für seine Zukunft alles Gute."

"Respekt und alles Gute für die Zukunft. Sie waren ohne Zweifel ein Bereicherung für die österreichische Politik. Der Erfolg der Neos ist zweifellos in höchstem Maße Ihnen zu verdanken", richtete ihm SPÖ-Chef Christian Kern aus.

Der grüne Bundessprecher Werner Kogler zollte Strolz Anerkennung: "Matthias Strolz hat mit seinem erfrischenden und konstruktiven Auftreten einen wichtigen Beitrag für Österreichs Politik geleistet." Er unterstrich besonders das Engagement des Neos-Chefs für eine vertiefte und weitreichende Bildungspolitik und dessen Einsatz für Chancengerechtigkeit für alle jungen Menschen. Kogler hofft, dass auch die Person, die Strolz nachfolgt, dessen konstruktiven Weg weiterverfolgt. "Wir Grünen werden auch der Nachfolgerin oder dem Nachfolger unsere Kooperationsbereitschaft anbieten. Matthias Strolz wünsche ich persönliche alles Gute für seine sicherlich interessanten weiteren Wege und Aktivitäten."

"Mit Matthias Strolz verlieren die Neos, aber auch die Opposition insgesamt einen wortgewaltigen Politiker, der zu bewegen wusste", sagte Peter Kolba, Klubobmann der Liste Pilz. "Wir wünschen Matthias Strolz alles Gute auf seinem weiteren Lebensweg."

Für FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz kommt der schrittweise politische Rückzug von Matthias Strolz überraschend. "Ich wünsche ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute. An Leidenschaft wird es bei ihm wohl nicht mangeln." (APA, 7.5.2018)