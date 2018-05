Von der Natur lernen: Innovativer Masterlehrgang vermittelt umfassendes Wissen in der Biomimetik

Mit Bio Inspired Engineering hat die Business School der FH Kufstein Tirol einen internationalen Master of Sciences über die Kerngebiete der Biomimetik im Programm.

Der größte uns bekannte Optimierungsprozess läuft seit der Entstehung unseres Planeten – die Evolution. Es ist naheliegend, sich an den unzähligen Ergebnissen dieses beispiellosen Modifikations- und Auswahlprozesses zu orientieren und sie auf aktuelle Problemstellungen zu übertragen. Diese angewandte Wissenschaft wird als Biomimetik bezeichnet. Bekannte Beispiele finden sich in vielen Anwendungsbereichen: die ersten Flugversuche nach dem Vorbild von Vögeln, der aus dem Pflanzenreich abgeschaute Klettverschluss, selbstreinigende Oberflächen von der Blattstruktur der Lotusblume abgeleitet sowie das Gebiet der künstlichen Intelligenz.

Innovationsvorsprung für Unternehmen

Solange die Evolution auch schon für Selektion und Mutationen sorgt, das Forschungsgebiet der Biomimetik ist noch vergleichsweise jung. „Mit Bio Inspired Engineering leistet die Business School der FH Kufstein Tirol einen wichtigen Beitrag, diesen Schatz an innovativen Ideen zu erkennen und zu heben. Der Masterlehrgang bietet eine umfassende Ausbildung in diesem spannenden, zukunftsrelevanten und nachhaltigen Wissensgebiet“, freut sich Geschäftsführer Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch.

Das Center for Rapid Innovation, das Fablab der Werkstätte Wattens, stellt die Infrastruktur für Rapid Prototyping bereit – essentiell für Machbarkeitsstudien, Produktentwicklung und Innovationsgenerierung. Die beste Ausstattung hilft allerdings nur etwas, wenn die Menschen, die sie bedienen, die Vorgänge der Natur auch auf technische Fragestellungen transformieren und anwenden können. Der berufsbegleitende Master bildet genau dieses Schlüsselpersonal aus, mit grundlegenden Kenntnissen in den relevanten technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen – von Biologie und Technik über Simulation bis hin zu Fertigungsverfahren. „Unsere Absolventinnen und Absolventen bringen ihren Arbeitgebern und Kunden einen erheblichen Innovationsvorsprung: in Forschung, Produktentwicklung, Prozessoptimierung bis hin zur Unternehmensberatung“, so der wissenschaftliche Leiter Prof. (FH) Dr. Christian Teissl, MBA. Unterstützung bei der Entwicklung des Lehrgangs bekam er unter anderem von einem der Väter der Bionik, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Werner Nachtigall, und der Nanophysikerin und Bionikerin Asc. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Ille Gebeshuber.

Zertifikate in verschiedenen Teilbereichen

Der modulare Aufbau des englischsprachigen Masters ermöglicht es zudem, dass Studierende durch die Teilnahmen an ausgewählten Modul-Clustern ganz individuelle Schwerpunkte setzen. In der Regel benötigen Sie drei Modulzertifikate sowie eine Masterarbeit, um die 120 ECTS-Punkte für den Abschluss zu sammeln. Die insgesamt fünf Zertifikate behandeln dabei unterschiedliche Teilbereiche der Biomimetik. Schwerpunktthemen sind beispielsweise Medizin, Architektur und Produktdesign, Informatik, Maschinenbau und Elektrotechnik oder Materialwissenschaft. Für diese Anwendungsbereiche werden Grundlagen aus der Botanik, Zoologie, Biologie, Chemie und Robotik herangezogen.

Teilnahme an Online-Vorlesungen des MIT

Im Rahmen der Fab Academy, an der auch das Center for Rapid Innovation teilnimmt, haben die Studierenden die Möglichkeit an Lehrveranstaltungen teilzunehmen, die online und in Echtzeit an den Eliteuniversitäten Massachusetts Institute of Technology und Harvard abgehalten werden – die entsprechenden Übungen werden am Center for Rapid Innovation in Wattens durchgeführt. Durch die Blocktermine der Lehrveranstaltungen und den Einsatz von Onlinekursen lässt sich der Lehrgang gut mit Beruf und Familie vereinbaren. Bei maximal 20 TeilnehmerInnen ist ein intensiver Austausch zwischen den Studierenden und den hochkarätigen Lehrenden garantiert.

Anmeldung ab sofort – Stipendium für Early Birds

Die Anmeldung für Bio Inspired Engineering ist ab sofort möglich und bis zum 31.07.2018 geöffnet. Das erste Modul startet voraussichtlich am 03.10.2018. Die ersten zehn angemeldeten Studierenden erhalten ein Sonderstipendium in der Höhe von 2.000,- Euro. Weitere Stipendien sind möglich.

Der Executive-Masterlehrgang richtet sich an AbsolventInnen eines BSc-Studiums mit einem naturwissenschaftlichen oder technischen Schwerpunkt und mindestens drei Jahren Berufserfahrung und Englisch in C1-Niveau nach dem Europäischen Referenzrahmen.

FACTBOX - Bio Inspired Engineering

Anbieter: Business School der FH Kufstein Tirol

Abschluss: Master of Science (MSc), 120 ECTS-Punkte

Dauer: 4 Semester (5 Präsenzblöcke pro Halbjahr)

Unterrichtssprache: Englisch

Anmeldefrist: 31.07.2018

Start: vsl. 03.10.2017

Weitere Infos, Gebühren und Anmeldung: www.fh-kufstein.ac.at/BIE