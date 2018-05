"Reconquista Internet": Zehntausende für Böhmermann-Aktion gegen Hass im Netz

ZDF-Moderator Jan Böhmermann auf Berliner Republica: "Aus Versehen Bürgerbewegung gestartet"

Berlin – Im Rahmen der Republica in Berlin hat Satiriker Jan Böhmermann für die Aktion "Reconquista Internet" getrommelt. Es sei an der Zeit, der Debatte um Populismus im Netz und um sogenannte Trolle, Aktionen folgen zu lassen, sagte der er. "Reconquista Internet" will dem Hass im Netz "Liebe und Vernunft" entgegensetzen.

neo magazin royale

Die Aktion wurde in Böhmermanns Sendung "Neo Magazin Royale" gestartet und ist eine Reaktion auf das rechte Forum "Reconquista Germanica". Die Plattform "Funk" von ARD und ZDF hatten zuvor aufgearbeitet, wie Nutzer des rechtsextremen Netzwerks Hasskampagnen gegen Internetseiten, Medien oder Einzelpersonen planen und durchführen.

rayk anders

Bei Böhmermanns Aktion würden mittlerweile rund 50.000 Personen mitmachen. "Wir haben aus Versehen eine Bürgerrechtsbewegung ins Leben gerufen", twittert er. Genauso wie "Reconquista Germanica" organisiert sich die Gegenbewegung "Reconquista Internet" mittels der Chat-App Discord.

Wir haben aus Versehen eine unabhängige, überparteiliche Bürgerrechtsbewegung im Internet gegründet, die nach 7 Tagen doppelt so viele Mitglieder hat wie die AfD. #ReconquistaInternet 😍 — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) May 3, 2018

Die neueste Aktion von "Reconquista Internet" war eine Projektion auf die Dresdner Frauenkirche in der Nacht auf Montag, sie soll der Beginn für eine "Montagsdemonstration der Liebe" sein, Mitglieder wurden aufgerufen, dem "freundlichen Dresden" Mut zu machen. Pegida-Anhänger haben für Montag wieder Demos geplant.

(red, 7.5.2018)