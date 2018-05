Junge Männer zogen in Vorarlberg Spur der Verwüstung

Drei Personen schlitzten die Reifen von 15 Pkw auf, schlugen Autoscheiben ein und beschädigten drei Klimageräte

Koblach – Drei junge Männer haben in der Nacht auf Montag in Koblach (Bezirk Feldkirch) eine Spur der Verwüstung gezogen. Die Betrunkenen schlitzten die Reifen von 15 Autos auf, schlugen bei einigen die Scheiben ein oder brachen Seitenspiegel ab und beschädigten drei an Gebäuden befestigte Klimageräte. Sie wurden auf frischer Tat ertappt und bis auf einen 20-Jährigen nach kurzer Verfolgung festgenommen.

Das alkoholisierte Trio wollte Polizeiangaben zufolge gegen 2.00 Uhr eigentlich eine Diskothek in Götzis besuchen. Als es dort allerdings vom Türsteher abgewiesen wurden, fuhren die Männer mit dem Pkw, der von einem 19-Jährigen gelenkt wurde, nach Röthis (Bez. Feldkirch). Dort stellten sie auf einem Firmengelände ihr Auto ab und machten sich zu Fuß auf den Weg nach Koblach-Straßenhäuser. Auf ihrem Marsch ließen sie ihrer Zerstörungswut dann freien Lauf.

Als eine Streife der Polizei Götzis die Vandalen auf frischer Tat ertappte, floh das Trio. Zwei der Männer wurden nach kurzer Verfolgungsjagd festgenommen. Dem dritten, einem 20-Jährigen, gelang zunächst die Flucht. Dem 19-jährige Autofahrer wurde wegen seiner Alkoholisierung der Führerschein abgenommen. Alle drei wurden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Die Summe des verursachten Schadens stand vorerst noch nicht fest. (APA, 7.5.2018)