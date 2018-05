37-jähriger in Vorarlberg wegen Mordversuchs an Ehefrau vor Gericht

Der Mann gab sich vor Gericht bislang wortkarg, er erinnere sich an vieles nicht mehr

Feldkirch – Wegen versuchten Mordes muss sich ein 37-Jähriger seit dem frühen Montagvormittag vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Der Mann hat im August vergangenen Jahres mit einem Messer fünf Mal auf seine getrennt lebende Ehefrau eingestochen und sie damit schwer verletzt. Vor Gericht bekannte sich der Angeklagte zur Tat, obwohl er nur habe reden wollen. Einen Mordversuch stritt er ab.

Zu der Attacke kam es mitten in der Nacht vor der Wohnung der Frau in Wolfurt (Bezirk Bregenz), wo ihr der 37-Jährige auflauerte. Die Messerstiche waren auf Ober- und Unterkörper verteilt, auch der rechte Arm wurde verletzt. Als das Messer auf den rechten Beckenknochen traf, brach die Messerspitze ab. Durch die Hilferufe einer Zeugin aufgeschreckt, ließ der Mann von seiner Frau ab und flüchtete.

Verteidigung: Keine Absicht

Die Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung an Ort und Stelle noch in der Nacht im Krankenhaus notoperiert. Ihr Mann wurde gegen 3.00 Uhr – etwa eineinhalb Stunden nach der Tat – vom Einsatzkommando Cobra in seiner Wohnung in Lochau (Bezirk Bregenz) festgenommen.

Vor Gericht gab sich der Angeklagte wortkarg, an sehr vieles könne er sich nicht mehr erinnern. Er habe aber lediglich mit seiner Frau, mit der er zwei Kinder hat, sprechen wollen und keine Attacke geplant gehabt. Bei dem mitgeführten Messer habe es sich um ein Taschenmesser gehandelt.

"Mein Mandant hatte familiäre Probleme. Eine SMS von seinem Sohn, wonach er angeblich nicht sein Vater sei, hat das Fass schließlich zum Überlaufen gebracht. Es war nicht seine Absicht, seine Kinder zu Waisen zu machen", sagte Verteidiger Florin Reiterer vor Gericht. Er ging von einer absichtlich schweren Körperverletzung seines Mandanten aus.

Urteil noch heute

Staatsanwalt Simon Steixner seinerseits konnte keinen Angriff im Affekt erkennen. Seiner Darstellung zufolge handelte es sich um einen geplanten Mord, für den auch Vorbereitungen getroffen worden seien – Steixner bezog sich damit auf das Messer, mit dem der Angeklagte zum Tatort gefahren sei. Letztlich sei das Leben der Frau nur gerettet worden, weil die Zeugin Alarm schlug. Für Verteidiger Reiterer beinhaltete das Mitführen des Messers noch keine Mordabsicht. Vielmehr trage der 37-Jährige oft ein Messer bei sich, weil er es beruflich brauche oder wenn er mit den Kindern in den Wald gehe.

Der Prozess unter dem Vorsitz von Richterin Sonja Nachbaur ist bis 18.00 Uhr anberaumt. Mehrere Zeugen und Sachverständige sind geladen. (APA, 7.5.2018)