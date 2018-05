Salvini könnte Berlusconi fallenlassen, Mattarella favorisiert Expertenregierung

Die Lega liebäugelt mit einer Allianz mit den Fünf Sternen – Widerstand gegen Einsetzung einer Technokraten-Regierung

Am Montag finden sie statt: Die vermeintlich letzten, entscheidenden Konsultationen für die Findung einer Regierung in Italien. Zwei Monate nach der Parlamentswahl vom 4. März bleibt allerdings unabsehbar, welche und ob überhaupt eine Entscheidung getroffen wird.

Kurze Rekapitulation des bisher Geschehenen: Gescheitert sind sowohl die Koalitionsbemühungen zwischen der Fünf-Sterne-Protestbewegung (M5S) des Komikers Beppe Grillo und der Lega von Parteichef Matteo Salvini als auch jene von Fünf Sternen und Demokratischer Partei (Partito Democratico, PD).

Möglich ist zu dieser Stunde also, dass Präsident Sergio Mattarella schon am Montag jemanden mit der Bildung einer Regierung beauftragt – auszuschließen ist aber auch nicht, dass dies erst in den kommenden Tagen passiert. Zu Ende gehen die Konsultationen am späteren Nachmittag. Als wahrscheinlichstes Szenario gilt inzwischen das einer Notregierung: dass Mattarella also eine Person abseits der Parteichefs oder Premierskandidaten mit dem Auftrag zur Bildung einer Expertenregierung und einem zeitlich begrenzten Mandat ausstattet.



Im Mitte-rechts-Lager aus der Lega, Silvio Berlusconis Forza Italia und den "Brüdern Italiens" von Giorgia Meloni nehmen in der Zwischenzeit die Spannungen zu. Die rechtspopulistische Lega wehrt sich gegen die Aussicht auf eine Regierung aus parteiunabhängigen Fachleuten. Außerdem scheint die Lega laut Medienberichten bereit zu sein, ihre bisherige Position aufzugeben – oder, besser gesagt: ihren Partner Berlusconi. An ihm waren die Gespräche mit den Fünf Sternen gescheitert.

Lässt Salvini Berlusconi fallen?

Grillos Protestpartei wehrt sich dagegen, mit dem vierfachen Premierminister, der für sie wie kein anderer für Korruption und Vetternwirtschaft steht, eine Koalition einzugehen. Lega-Chef Salvini zeigte sich allerdings bisher nicht bereit, die vor der Wahl gebildete Allianz aufzulösen. Das könnte sich nun ändern, zumindest spekulieren italienische Medien, dass ein Bruch zwischen Salvini und dem Forza-Italia-Gründer nicht auszuschließen sei.



Die Fünf Sterne fordern weiterhin vehement sofortige Neuwahlen. Sie zeigten sich außerdem – wie auch die Lega – nicht dazu bereit, eine Technokratenregierung zu unterstützen. Diese müsste eine Vertrauensabstimmung in den beiden Parlamentskammern überstehen. Der Fünf-Sterne-Premierskandidat Luigi Di Maio sagte, Italien brauche keine weitere "kalte technokratische Regierung ohne eine wahre Verbindung zum Land", wie es bereits jene von Ministerpräsident Mario Monti zwischen 2011 und 2013 gewesen sei.

Die Fünf-Sterne-Bewegung, die mit 32 Prozent der Stimmen als stärkste Einzelpartei aus der Wahl hervorgegangen sei, fürchte Neuwahlen nicht. Stärkstes Bündnis war damals jenes aus Lega, Forza Italia und den Brüdern Italiens. Sie kamen zusammen auf 37 Prozent der Stimmen. (giu, 7.5.2018)