"Avengers: Infinity War" führt die Kinocharts weiter an

Zweitbestes zweites Wochenende der Filmgeschichte

New York – Das Superhelden-Epos "Avengers: Infinity War" hat auch an seinem zweiten Wochenende in Nordamerika mit hervorragenden Zahlen geglänzt. Mit einer Einspielsumme von 112 Millionen Dollar (94 Mio. Euro) legte das Gemeinschaftswerk von Disney und Marvel das zweitbeste zweite Wochenende der Filmgeschichte hin, berichtete das Magazin "Variety".

marvel entertainment Trailer "Avengers: Infinity War".

Besser lief an seinem zweiten Wochenende nur "Star Wars: Das Erwachen der Macht", sogar "Black Panther" schnitt an Wochenende zwei nach Erscheinen schlechter ab.

Von den neu gestarteten Filmen schlug sich diesmal die Komödie "Overboard" am besten, in der eine hart arbeitende Mutter (Anna Faris) mit einem verwöhnten mexikanischen Erben (Eugenio Derbez) zu kämpfen hat.

Die Neuauflage der gleichnamigen romantischen Komödie von 1987 spielte knapp 15 Millionen Dollar (12 Mio Euro) ein und belegte den zweiten Platz im wöchentlichen Kino-Ranking. Der Horrorfilm "A Quiet Place", die Komödie "I Feel Pretty" mit Amy Schumer sowie die Videospiel-Verfilmung "Rampage – Big Meets Bigger" hielten sich unter den Top Fünf. (APA, 7.5.2018)