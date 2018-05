Historischer Kalender – 7. Mai

973 – Kaiser Otto I., der Große, stirbt im Alter von 60 Jahren in Sachsen.

1848 – In Berlin erscheint die erste Nummer des politisch-satirischen Wochenblattes "Kladderadatsch".

1898 – Im Wiener Prater wird die große Jubiläumsausstellung zum 50. Thronjubiläum von Kaiser Franz Joseph (2.12.) eröffnet.

1898 – Ein vom deutschen Reichstag verabschiedetes Gesetz schließt Sozialdemokraten vom Lehramt aus.

1918 – "Friede von Bukarest" zwischen Österreich-Ungarn, Deutschland, Bulgarien und der Türkei einerseits und Rumänien andererseits. Rumänien ist seit 1916 praktisch von den Mittelmächten besetzt.

1923 – In Le Mans endet das erste dort ausgetragene 24-Stunden-Rennen mit dem Sieg von Lagache/Leonard auf einem Chenard-Walcker.

1933 – Der Maler Max Liebermann erklärt seinen Austritt aus der Preußischen Akademie der Künste. Zahlreiche Kollegen folgen seinem Beispiel.

1943 – Alliierte Truppen nehmen Tunis und Bizerta ein, die deutschen Besatzer müssen sich auf die Halbinsel Cap Bon zurückziehen.

1948 – Auf dem ersten Europakongress in Den Haag fordert der britische Ex-Premier Winston Churchill die Europäer zur Aufhebung der Zollschranken auf. Europa müsse bestrebt sein, sich als dritte Kraft neben den USA und der UdSSR zu etablieren.

1953 – Am Broadway in New York wird Cole Porters Musical "Can Can" uraufgeführt.

1978 – In Teheran kommt es zu Massendemonstrationen gegen das Schah-Regime.

1983 – Bei einem Brand im Istanbuler Hotel "Washington" sterben 35 Menschen, darunter zwölf Österreicher (aus Wels, OÖ).

1988 – Karlheinz Stockhausens Oper "Montag aus Licht" wird an der Mailänder Scala uraufgeführt.

1993 – Der UNO-Sicherheitsrat beschließt die Einrichtung von sogenannten "Schutzzonen" für die muslimische Bevölkerung in Bosnien.

1998 – Die Automobilkonzerne Daimler-Benz und Chrysler geben ihre Fusion bekannt.

2003 – Deutschland, das zusammen mit Frankreich die US-geführte Invasion vehement abgelehnt hatte, schließt die Beteiligung an einer multinationalen Nachkriegs-Friedenstruppe für den Irak aus.

2013 – Richtungsschwenk von Umweltminister Niki Berlakovich (V) beim "Bienengipfel": Der Einsatz von Neonicotinoiden soll in Österreich verboten werden. Diese Pestizide stehen im Verdacht, für das Bienensterben mitverantwortlich zu sein.

Geburtstage:

Johannes Brahms, dt. Komponist (1833-1897)

Stanislaw Przybyzweski, poln. Schriftst. (1868-1927)

Charles Mackintosh, engl. Jugendstilarchitekt (1868-1928)

Max Grundig, dt. Elektronikunternehmer (1908-1989)

Norman (Günter) Dyhrenfurth, schwz.-US Filmproduzent, Regisseur, Kameramann und Alpinist (1918-2017)

Anne Baxter, US-Schauspielerin (1923-1985)

Axel Corti, öst. Regisseur (1933-1993)

Todestage:

Otto I., röm.-dt. Kaiser (912-973)

Pietro Nardini, ital. Geiger (1722-1793)

Todor Karman, ungar.-US-Aerodynamiker (1881-1963)

Sir Ernest MacMillan, kanad. Dirigent (1893-1973)

(APA, 7.5.2018)