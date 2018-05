Bis zu 27.000 Dollar: Diese Nintendo-Spiele sind ein Vermögen wert

fox mccloud

Super Star Fox Weekend Cartridge (SNES)

Auch von "Star Fox" gab es eine Version, die an einem einzigen Wochenende erhältlich war. Bei einem Wettbewerb von Nintendo konnten die Sammlerstücke ergattert werden. Heute muss man bis zu 1.000 Dollar hinlegen, um so eine Spielekopie in die die Hände zu bekommen.