Salzburger ergaunerte mit Betrug im Internet 35.000 Euro

Hochpreisige Uhren angeboten, ohne diese zu besitzen – Opfer in ganz Österreich

Rund 35.000 Euro hat ein Salzburger im vergangenen halben Jahren mit Betrügereien im Internetergaunert. Der 48-Jährige bot auf verschiedenen Plattformen hochpreisige Uhren zum Verkauf an, ohne diese überhaupt zu besitzen. Er ließ sich die Ware im Voraus bezahlen, lieferte dann aber nicht. Mindestens 20 Fälle konnten dem Mann nachgewiesen werden, informierte die Polizei.

Die Opfer sind in ganz Österreich verteilt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Festnahme des 48-Jährigen an, die am Sonntag erfolgt ist. Der Mann wurde in die Justizanstalt in Puch-Urstein eingeliefert. (APA, 07.05.2018)