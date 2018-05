Österreicher sitzen in der Freizeit mehr als zwei Stunden vor Bildschirm

Im EU-Vergleich verbringen nur die Italiener weniger Zeit mit Fernsehen und Computerspielen – Spitzenreiter sind die Griechen

Brüssel – Die Österreicher sind nach der Arbeit am zweitwenigsten in der EU vor dem Bildschirm anzutreffen. Nach von Eurostat am Montag veröffentlichten Zahlen verbringen die Italiener mit 1h56 die kürzeste Zeit entweder vor dem Fernseher oder am Computer. Die Österreicher kommen auf 2h19 pro Tag. Spitzenreiter sind die Griechen mit 3h04.

Die Eurostat-Daten stammen aus 15 EU-Ländern. Der Erhebungszeitraum ist 2015. Griechenland liegt auch beim Anteil der Bevölkerung, die nach der Arbeit ihre Zeit vor dem Fernsehschirm oder dem Laptop verbringt, mit 95,1 Prozent am höchsten. Österreich liegt hinter Frankreich (84,2 Prozent) und Italien (84,5 Prozent) am drittniedrigsten mit 87,0 Prozent.

(APA, red, 7.5.2018)