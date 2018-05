Reds unterliegen Blues, Kantersieg von Arsenal bei Wenger-Abschied

Liverpool verliert nach einem Giroud-Treffer 0:1 bei Chelsea – Arsenal mit Tor-Gala gegen Burnley

London – Königsklassen-Finalist FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp müssen um die erneute Qualifikation für die Champions League über die englische Liga zittern. Der FC Arsenal hat hingegen im letzten Heimspiel unter dem scheidenden Teammanager Arsène Wenger die direkte Qualifikation für die Europa League perfekt gemacht.

Vier Tage nach dem Halbfinal-Krimi gegen den AS Rom unterlag Liverpool beim FC Chelsea 0:1 (0:1) und verpasste damit die Chance, vorzeitig einen Platz unter den besten vier Teams der Premier League zu sichern.

Giroud-Treffer

Mit 72 Punkten aus 37 Spielen liegt Liverpool auf Platz drei nur einen Punkt vor Verfolger Tottenham Hotspur (71), der zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Auch Chelsea auf Platz fünf (69) darf noch zweimal antreten. Allerdings kann Liverpool auch mit einem Sieg im Endspiel gegen Real Madrid am 26. Mai in Kiew das neue Königsklassen-Ticket buchen. Chelseas Torjäger Olivier Giroud (32.) traf gegen die in Bestbesetzung angetreten Reds.

Arsenal auf Platz sechs

Im direkten Duell mit Verfolger FC Burnley setzte sich Arsenal 5:0 (2:0) durch und feierte drei Tage nach dem Aus in Halbfinale der laufenden Europa-League-Saison bei Atletico Madrid vorzeitig einen versöhnlichen Saisonabschluss. Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (14./75.) mit seinem siebten und achten Tor im elften Premier-League-Spiel, Alexandre Lacazette (45.), der frühere Schalker Sead Kolasinac (54.) und Alex Iwobi (64.) trafen für Arsenal. Die Gunners werden die Saison mit 60 Punkten bei zwei noch ausstehenden Spielen auf Platz sechs beenden.

Vor dem Spiel hatten die Arsenal-Profis Aufwärmshirts mit persönlichen Zitaten über den langjährigen Erfolgscoach Wenger getragen. Wenger bedankte sich bei den Fans. "Ich danke euch allen, dass ihr mich eine so lange Zeit ertragen habt – ich weiß, das ist nicht einfach", sorgte der 68-Jährige für Gelächter. "Vor allen Dingen bin ich, genauso wie ihr, ein Arsenal-Fan", verabschiedete er sich unter lang anhaltendem Beifall.

Huddersfield in Not

Huddersfield Town muss trotz eines 0:0 beim neuen Meister Manchester City weiter um den Klassenerhalt bangen. Die "Terrier" liegen drei Punkte vor einem Abstiegsplatz – und die letzten beiden Gegner heißen Chelsea und Arsenal. ManCity erhielt nach dem Spiel die Meistertrophäe, Teammanager Pep Guardiola wurde von seinen Spielen über den Rasen getragen. (sid, APA, red, 6.5.2018)