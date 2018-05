Asylwerber unter Mordverdacht schon länger als gewalttätig bekannt

Nigerianer, der im Flüchtlingshaus St. Gabriel Bangladesher getötet haben soll, dürfte psychisch schwer krank gewesen sein

Maria Enzersdorf – Ein 25-jähriger Asylwerber aus Nigeria wird verdächtigt, in der Nacht auf vergangenen Donnerstag im Flüchtlingshaus St. Gabriel in Maria Enzersdorf einen 26 Jahre alten Mann aus Bangladesch, ebenfalls Asylsuchender, mit einem Meißel erschlagen zu haben.

Zwei Tage davor, am 1. Mai, war der Nigerianer von der Polizei aus dem südlich von Wien befindlichen Flüchtlingshaus weggewiesen und mit Betretungsverbot belegt worden. Er hatte dort zwei Afghanen mit der Faust verletzt.

Doch offenbar kam er im Geheimen zurück. Bei der Wegweisung habe man dem Mann, wie in solchen Fällen üblich, eine Liste mit Notadressen und Ersatzunterkünften auf Englisch gegeben, heißt es bei der Polizei.

Einfach auf die Straße gesetzt

"Man kann eine solche Person nicht einfach auf die Straße setzen", sagt dazu ein Flüchtlingshaussprecher: "Man hätte ihn unbedingt Psychiatern vorführen müssen." "Aus Sicht der Kollegen bestand dazu kein Anlass", antwortet Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Dem Vernehmen nach war der nun in U-Haft befindliche Mordverdächtige in der Vergangenheit auch seiner Lebensgefährtin gegenüber gewalttätig, bei der er wohnte. Auch von dort sei er weggewiesen worden und habe dann längere Zeit auf einer Psychiatrie verbracht. In St. Gabriel war er in Sonderbetreuung, die unter anderem psychisch kranken Asylwerbern zukommt.

Mit meißel auf Bäume eingestochen



Festgenommen worden war der Nigerianer, der auch wegen Drogendelikten amtsbekannt ist, am Donnerstag auf einem Freizeitgelände in Maria Enzersdorf. Dort soll er mit dem Meißel auf Bäume eingestochen und das Werkzeug in Richtung mehrerer spielender Kinder geworfen haben. Der Festnahme widersetzte er sich und verletzte dabei zwei Polizisten. (Irene Brickner. 6.5.2018)