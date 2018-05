Grüner Georg Willi gewinnt Innsbrucker Bürgermeisterwahl

Der Kandidat der Grünen ging mit 52,9 Prozent der Stimmen als Sieger aus der Stichwahl hervor. Er wird erster grüner Bürgermeister einer Landeshauptstadt

Innsbruck – Als Teil des "größten Comebacks seit Lazarus" waren die Innsbrucker Wahlen von Bundessprecher Werner Kogler beschworen worden. Und tatsächlich, Georg Willi konnte halten, was von ihm erwartete wurde: Der seit dem Wahlsonntag 59-jährige schafft die Sensation, er wird als erster grüner Bürgermeister überhaupt eine Landeshauptstadt regieren. Willi kam am Sonntag auf 52,9 Prozent der Stimmen. Seine Kontrahentin, Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer, hatte 47,1 Prozent erhalten.

Im ersten Wahldurchgang am 22. April schaffte er bereits eine kleine Sensation. Er holte mit den Grünen den ersten Platz bei den Listen und entschied die erste Runde der Bürgermeisterdirektwahl mit knapp einem Drittel der Stimmen klar für sich: Willi hatte 30,9 Prozent der Stimmen erhalten.

"Ich bin überwältigt von den vielen Menschen, die für mich gelaufen sind", so Willi am Sonntagabend. "Es war schwierig, einen Amtsbonus aufzubauen", sagte Oppitz-Plörer am Wahlabend. Sie gratulierte Willi und wünschte ihm alles Gute.

Neue Position bei den Grünen

Oppitz-Plörer regiert mit ihrer Liste Für Innsbruck (FI) seit 2010 in der Landeshauptstadt und gilt ebenso wie Willi als liberale Bürgerliche. Doch die niedrige Wahlbeteiligung – am Sonntag waren es 43,74 Prozent – sprach für den grünen Herausforderer.

Willis Wahlsieg in Innsbruck dürfte auch dazu führen, dass seine Position parteiintern bei den Grünen neu zu gewichten sein wird. Denn seinen Wahlkampf hat er bewusst anders angelegt, als das bei den Bundesgrünen bis vor kurzem noch der Fall gewesen wäre.

Eher Mietpreise als Binnen-I

Willi stand auch offen dazu, dass ihm der Stil von Eva Glawischnig nicht immer behagte. Als er sogar Verständnis dafür zeigte, dass sich Wähler eher für Mietpreise als für das Binnen-I oder die Ehe für alle interessieren, bekam er den Zorn eines Teils der grünen Basis zu spüren.

Angesichts der Ausgangslage – die Grünen verpassten erst vergangenen Herbst den Einzug in den Nationalrat und hatten sich intern heillos zerstritten – ist Willis Wahlsieg umso höher einzuschätzen. Denn Innsbruck war zugleich ein Brennglas für die grüne Problem-Gemengelage.

Interner Streit eskalierte

Willi trat im Frühjahr 2017 in einer internen Kampfabstimmung gegen die amtierende grüne Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider an, um selbst als Spitzenkandidat aufgestellt zu werden. Das sorgte für Streit im Gemeinderatsklub, der sich fast geschlossen gegen Willi gestellt hatte. Dennoch votierte die Basis mit überwältigender Mehrheit für den als bürgerlich geltenden damaligen Nationalratsabgeordneten.

Der interne Streit eskalierte alsbald. Ein Vertrauter Willis wurde aus der Partei gedrängt. Doch anstatt klein beizugeben, hielt der Spitzenkandidat dem internen Gegenwind stand und brachte den Gemeinderatsklub rechtzeitig zur Wahl auf Linie.

Oppitz-Plörer abgedrängt

Seine Kontrahentin Christine Oppitz-Plörer drängte Willi geschickt nach rechts, um selbst als Kandidat der Mitte zu reüssieren. Bei den Wahlen 2012 hatte sie noch ebendiese Rolle gespielt und ihren damaligen ÖVP-Gegenkandidaten links überholt. 2012 siegte Oppitz-Plörer nicht zuletzt dank der grünen Stimmen in der Stichwahl. Die Bürgermeisterin musste diesmal die Nähe zur FPÖ und ÖVP suchen, um noch Stimmen für die Stichwahl zu lukrieren. Also genau jene Lager, gegen die sie zuletzt angetreten war. Eine Allianz, die ihr selbst nicht ganz behagte. (Steffen Arora, 6.5.2018)