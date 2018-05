Zweiter Etappensieg für Italiener Viviani in Israel

Australier Dennis weiter Gesamt-Erster beim Giro

Eilat – Der Italiener Elia Viviani hat am Sonntag seinen zweiten Etappensieg im 101. Giro d'Italia gefeiert. Der Radprofi des Teams Quick-Step setzte sich nach 229 Kilometern von Be'er Sheve nach Eilat so wie am Vortag im Massensprint durch. Er bezwang im Finish seinen Landsmann Sacha Modolo (EF) und den Iren Sam Bennett (Bora). Der Australier Rohan Dennis behielt das am Samstag eroberte Rosa Trikot. (APA, 6.5.2018)

Ergebnisse des 101. Giro d'Italia vom Sonntag:

3. Etappe (Be'er Sheve – Eilant/229 km): 1. Elia Viviani (ITA) Quick-Step 5:02:09 Std. – 2. Sacha Modolo (ITA) EF – 3. Sam Bennett (IRL) Bora – 4. Jakub Mareczko (ITA) Wilier – 5. Danny van Poppel (NED) LottoNL – 6. Jens Debusschere (BEL) Lotto – 7. Manuel Belletti (ITA) Androni – 8. Baptiste Planckaert (BEL) Katjuscha – 9. Mads Pedersen (DEN) Trek – 10. Jose Goncalves (POR) Katjuscha, alle gleiche Zeit

Gesamtwertung: 1. Rohan Dennis (AUS) BMC 4:03:21 Std. – 2. Tom Dumoulin (NED) Sunweb +0:01 Min. – 3. Jose Goncalves (POR) Katjuscha, gleiche Zeit – 4. Alex Dowsett (GBR) Katjuscha 0:17 – 5. Pello Bilbao (ESP) Astana 0:19 – 6. Simon Yates (GBR) Mitchelton 0:21 – 7. Maximilian Schachmann (GER) Quick-Step 0:22 – 8. Tony Martin GER) Katjuscha 0:28 – 9. Domenico Pozzovivo (ITA) Bahrain, gleiche Zeit – 10. Carlos Betancur (COL) Movistar 0:29.