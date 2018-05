Thiem spielt in Madrid mit Del Potro Doppel

Auch Peya/Mektic am Start – Alexander Zverev gewinnt in München

Madrid – Dominic Thiem, der nach einem Freilos noch auf den Sieger aus dem Duell Mischa Zverev (GER) gegen einen Qualifikanten warten muss, hat sich für das Doppel des Masters-1000-Turniers in Madrid einen prominenten Partner geholt. Thiem tritt gemeinsam mit dem Argentinier Juan Martin Del Potro an.

Sollten sich die beiden gegen Pablo Cuevas/Marcel Granollers (URU/ESP) durchsetzen, käme es zum Duell mit dem topgesetzten Duo Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA).

Mit von der Partie sind auch die München-Finalisten: Der Wiener Alexander Peya und sein kroatischer Partner Nikola Mektic reisen nach Madrid. Nicht in der spanischen Metropole zu sehen sind hingegen die Australian-Open-Sieger und Race-Leader: Der Steirer Oliver Marach und Mate Pavic (CRO) verzichteten auf ein Antreten, der Kroate ist seit Wochen am Rücken angeschlagen.

Nächster Siegerscheck für Zverev

Alexander Zverev hat derweil in München seinen Finalsieg von 2017 wiederholt und Davis-Cup-Teamkollege Philipp Kohlschreiber im Endspiel am Sonntag mit 6:3,6:3 bezwungen. Mit nur 21 Jahren hat der Hamburger nun schon sieben ATP-Titel gewonnen, den ersten in diesem Jahr. Gerade rechtzeitig vor der heißen Phase der Sandplatz-Saison.

Der Wahl-Kitzbüheler verpasste vor 4.500 Zuschauern auf dem ausverkauften Center Court hingegen im sechsten Endspiel den vierten Erfolg bei den BMW Open und damit den alleinigen Rekord.

Zverev ist nun beim Masters-1000-Turnier in Madrid hinter Sandplatz-König Rafael Nadal als Nummer zwei gesetzt. Nach einem Freilos könnte er es im möglichen Zweitrunden-Kracher gleich mit dem aufstrebenden Griechen Stefanos Tsitsipas (spielt zuvor gegen einen Qualifikanten) zu tun bekommen. Sein älterer Bruder Mischa Zverev wiederum ist im Fall eines Erstrundensieges der erste Gegner des als Nummer fünf gesetzten Dominic Thiem. (APA, red, 6.5.2018)