Erneute Niederlage von Haye gegen Bellew

Technischer K.o. in fünfte Runde – 37-jähriger Schwergewichtler steht damit vor dem endgültigen Ende seiner Box-Karriere

London – Der frühere Klitschko-Herausforderer David Haye aus Großbritannien steht vor dem endgültigen Ende seiner Box-Karriere. Am Samstagabend verlor der 37 Jahre alte Schwergewichtler in London den Rückkampf des "Hass-Duells" gegen seinen Landsmann Tony Bellew (35) durch technischen K.o. in der fünften Runde. Bereits im März des Vorjahres war Haye Bellew vorzeitig unterlegen und hatte sich dabei überdies einen Achillessehnenriss zugezogen.

foto: apa/afp/daniel leal-olivas Bellew beim Austeilen, Haye beim Einstecken.

Haye, von 2009 bis 2011 WBA-Weltmeister im Schwergewicht, hatte vor sieben Jahren seinen Gürtel an Ex-Champion Wladimir Klitschko verloren und danach nie wieder zu alter Stärke gefunden. Mehrfach hatte er – teils verletzungsbedingt – ein Karrierende angekündigt, war dennoch immer wieder zurückgekehrt. Nach 32 Profikämpfen (vier Niederlagen) ist nun wohl tatsächlich Schluss. (sid, 6.5.2018)