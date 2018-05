"Ein Sturm zieht auf, Baby": Stormy Daniels stichelt bei Comedy-Show gegen Trump

Pornodarstellerin witzelt über notwendige "Abdankung" des US-Präsidenten: "Ich weiß, dass du nicht an den Klimawandel glaubst. Aber ein Sturm zieht auf, Baby"

Washington – Die durch ihr angebliches Sexabenteuer mit US-Präsident Donald Trump bekannt gewordene Pornodarstellerin Stormy Daniels hat bei einem Auftritt in der Comedy-Show "Saturday Night Live" für Lacher gesorgt. Nur "eine Abdankung" könne den Aufruhr über das angebliche Stelldichein beenden, sagte Daniels in einem Sketch an der Seite von Trump-Imitator Alec Baldwin.

"Ein Sturm zieht auf, Baby"

"Ich weiß, dass du nicht an den Klimawandel glaubst. Aber ein Sturm zieht auf, Baby", witzelte sie mit Verweis auf ihren Künstlernamen "Stormy" (stürmisch).

saturday night live

Der US-Präsident bestreitet Behauptungen Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, dass die beiden 2006 eine Affäre hatten. Trumps Anwalt Michael Cohen hatte Clifford wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl 2016 130.000 Euro gezahlt, damit sie ihre Version des Treffens nicht öffentlich macht.

Trump hatte jüngst zugegeben, seinem Anwalt das Geld zurückerstattet zu haben. Das überraschende Eingeständnis wurde von einigen Beobachtern als Schachzug gewertet, um den Vorwurf der illegalen Wahlkampffinanzierung zu entkräften. (APA, 6.5.2018)