Österreich kassiert gegen Russland 0:7-Packung

Erwartbare Niederlage gegen den Olympiasieger

Kopenhagen – Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Kopenhagen gegen den Olympiasieger wie erwartet eine klare Niederlage kassiert. Die ÖEHV-Auswahl unterlag am Sonntag Russland mit 0:7 (0:3,0:3,0:1). Nach einem Tag Pause geht es für die Österreicher am Dienstag (16.15 Uhr) gegen die Slowakei weiter.

Dann wird Michael Raffl erstmals mit dabei sein. Der NHL-Stürmer der Philadelphia Flyers wurde für Sonntagabend in Dänemark erwartet. (APA, 6.5.2018)

Eishockey-WM, Gruppe A

Österreich – Russland 0:7 (0:3,0:3,0:1). Kopenhagen, 9.502.

Tore: Grigorenko (10., 24.), Anisimow (12.), Barabanow (14.), Kaprisow (30.), Mamin (38.), Michejew (54.). Strafminuten: 2 bzw. 2.

Österreich: Madlener – Schumnig, Unterweger; Heinrich, Ulmer; Schlacher, Viveiros; Peter, Altmann – Hofer, Hundertpfund, Ganahl; Woger, Komarek, Lebler; Schneider, Rauchenwald, Zwerger; Obrist, Spannring

Russland: Koschetschkin (40. Schestjorkin) – Gawrikow, Kiselewitsch; Nesterow, Saizew; Trjamkin, Chafisullin; Jakowlew, – Kaprisow, Dazjuk, Dadonow; Grigorenko, Anisimow, Butschnewitsch; Mamin, Andronow, Schalunow; Barabanow, Kalukow, Michejew