Mann stürzte beim Pinkeln in Tirol betrunken von Brücke

Deutscher schwer verletzt in Krankenhaus gebracht

Zell am Ziller – Der Versuch, im alkoholisierten Zustand von einer Brücke im Tiroler Zillertal in die Märzenklamm zu pinkeln, hat in der Nacht auf Sonntag für einen Deutschen mit schweren Kopfverletzungen geendet. Der 18-Jährige war laut Landespolizeidirektion Tirol gemeinsam mit einem Freund (19) auf dem Heimweg von einem Fest zum Urinieren über das Geländer der Brücke gestiegen.

Dabei habe er das Gleichgewicht verloren und sei ca. zehn Meter abgestürzt. Die Begleiter des Mannes seien zu ihm abgestiegen, haben Erste Hilfe geleistet und die Rettungskräfte verständigt, teilte die Polizei mit. Der Deutsche sei unter schwierigen Bedingungen von der Bergrettung geborgen und mit schweren Kopfverletzungen von der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert worden, hieß es weiter. (APA, 6.5.2018)