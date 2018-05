Juventus ganz knapp vor dem 34. Scudetto

Die "Alte Dame" gewann nach Rückstand 3:1 gegen Bologna und kann bereits am Sonntag als Meister feststehen

Juventus Turin kann den Meistersekt kalt stellen. Der italienische Fußball-Rekordchampion besiegte am 36. Spieltag der Serie A den FC Bologna mit 3:1 (0:1). Bereits am Sonntag könnte der 34. Scudetto insgesamt und der siebte in Folge für die Bianconeri Realität werden. Voraussetzung ist eine Niederlage des derzeit sieben Punkte zurückliegenden Verfolgers SSC Neapel bei Juves Stadtrivalen FC Turin.

Die "alte Dame" spielte allerdings zunächst wenig meisterlich. Der Tabellenzwölfte aus Bologna agierte mutig und ging in der 27. Minute per Foulelfmeter durch Simone Verdi in Führung.

Erst nach der Einwechslung von Douglas Costa (46.) übernahm Juve die Kontrolle. Der schnelle Brasilianer bereitete den Führungstreffer durch Khedira (64.) sowie das 3:1 durch den Argentinier Paulo Dybala (69.) mustergültig vor, zuvor hatte Bolognas Sebastian De Maio ins eigene Tor getroffen (52.).



Derweil steht Hellas Verona nach der 1:4 (0:2)-Niederlage beim AC Mailand zwei Spieltage vor dem Saisonende als zweiter Absteiger nach Neuling Benevento Calcio fest. (sid, 5.5.2018)