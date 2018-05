Mattersburgs EL-Chancen nach 0:1 gegen Altach minimal

Rückstand der Burgenländer auf Platz fünf wuchs von sieben auf acht Zähler an

Mattersburg – Der SV Mattersburg kann einen Europacupplatz so gut wie abschreiben. Statt einen Pflichtsieg zu feiern, unterlagen die Burgenländer am Samstag in der 33. Runde der Fußball-Bundesliga im Pappelstadion dem SCR Altach 0:1 (0:1). Der Rückstand auf Rang fünf, der noch zum Start in der Europa-League-Qualifikation berechtigt, wuchs von sieben auf acht Punkte an. Drei Spiele stehen noch auf dem Programm.

Dritter Frühjahrssieg für Altach

Die stark ersatzgeschwächten Altacher wurden für einen starken Auftritt vor der Pause belohnt. Da fiel vor nur 2.200 Zuschauern der einzige Treffer von ÖFB-U21-Teamstürmer Adrian Grbic (22.). Der weiter Ligaachte gewann nach drei Auswärtsniederlagen en suite wieder einmal in der Fremde und durfte sich über den erst dritten Frühjahrssieg freuen. Die Burgenländer sind weiter Sechster und warten zu Hause nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Die Altacher traten aufgrund der Verletzungsmisere mit der jüngsten Startformation aller Zeiten an. Der 18-jährige Johannes Tartarotti gab genauso sein Startelfdebüt wie der 21-jährige Kameruner Michael Cheukoua. Tartarotti hatte zuvor nur einmal wenige Minuten Ligaluft geschnuppert, für Cheukoua war es Einsatz Nummer drei.

Das Duo fügte sich aber von Beginn an gut ins Team ein und sorgte auch für einen erfrischenden, offensiven Auftritt der Gäste. Mattersburg wollte die Mini-Chance auf ein Europacup-Ticket mit einem "Pflichtsieg" wahren, dies schien die Burgenländer aber zu hemmen, sie waren vor der Pause hinten anfällig und nach vorne ungefährlich. Und das obwohl abgesehen vom gesperrten Thorsten Mahrer, der durch den Ex-Altacher Cesar Ortiz ersetzt wurde, die selbe Formation auf dem Platz stand, die auch beim 3:2-Last-Minute-Sieg gegen die Austria begonnen hatte.

Sechstes Saisontor von Grbic

Schon in der dritten Minute senkte sich beinahe eine Flanke des als Rechtsverteidiger aufgebotenen Christian Gebauer ins Tor. Gebauer war es auch, der nach schönem Antritt an Markus Kuster scheiterte (17.). Altachs Chance Nummer drei führte zum Erfolg. Nach Nutz-Flanke schlief Mattersburgs Abwehr und Grbic konnte alleinstehend am langen Eck einköpfeln (22.). Es war das sechste Saisontor für den 21-Jährigen.

Auch das 2:0 lag in der Luft, Cheukoua krönte eine starke Vorstellung in Hälfte eins aber nicht, da Kuster glänzend reagierte (32.). In den letzten Minuten vor der Pause und danach waren die Burgenländer etwas besser im Spiel, Topchancen ließen aber lange auf sich warten. In der 67. Minute löste sich Smail Prevljak, schoss aber drüber.

Auf der anderen Seite hätte "Joker" Johannes Aigner den Sack zumachen müssen. Ortiz rettete gerade noch, nachdem der Stürmer-Routinier Kuster bereits ausgespielt hatte (73.). Zudem ging der Ball bei einem Versuch von Aigner aus mehr als 40 Metern zwar über den weit vor dem Tor stehenden Kuster, aber auch knapp über das Gehäuse (79.).

Da Malic nach Hart-Zuspiel nur die Stange traf (84.) und einen Kopfball drübersetzte (93.) blieb es beim erst zweiten Auswärtssieg der Vorarlberger in Mattersburg im zwölften Anlauf. (APA, 5.5.2018)

Bundesliga (33. Runde):

SV Mattersburg – SCR Altach 0:1 (0:1)

Mattersburg, Pappelstadion, 2.200, SR Hameter.

Tor: 0:1 (22.) Grbic

Mattersburg: Kuster – Novak, Malic, Ortiz, Rath (62. Lercher) – Hart, Jano – Okugawa (75. Bürger), Perlak (65. Pink), Gruber – Prevljak

Altach: Lukse – C. Gebauer, Zech, Netzer, Schreiner – Oum Gouet – Cheukoua (68. Aigner), S. Nutz (92. Petkovic), Tartarotti, Meilinger – Grbic

Gelbe Karten: Perlak bzw. S. Nutz, Lukse