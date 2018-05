Condor-Boeing musste in Brindisi notlanden

Wegen Druckverlust in der Kabine – Flugzeug war auf dem Weg nach Frankfurt

Rom – Eine aus Griechenland abgeflogene Maschine der deutschen Fluggesellschaft Condor, die in Richtung Frankfurt unterwegs war, hat am Samstag wegen eines Druckverlusts in der süditalienischen Adria-Hafenstadt Brindisi notlanden müssen. Die 164 Passagiere und acht Crewmitglieder sind unversehrt, berichteten italienische Medien.

Der Tower in Brindisi war in ständigem Kontakt mit dem Kapitän der Maschine des Typs Boeing 757, der die Probleme gemeldet hatte und um eine Notlandung gebeten hatte. Die Passagiere konnten in eine andere Maschine einsteigen und nach Frankfurt weiterreisen. (APA, 5.5.2018)