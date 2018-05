Hohe Siege für Frankreich und Finnland

Franzosen feiern 6:2-Auftaktsieg in Österreichgruppe gegen Weißrussland – Tschechien schlägt Slowakei in Verlängerung – Finnen zeigen Aufsteiger Südkorea Grenzen auf

Kopenhagen/Herning – Frankreich hat bei der Eishockey-WM in Dänemark einen großen Schritt Richtung WM 2019 geschafft. Die Franzosen besiegten am Samstag in Kopenhagen Weißrussland mit 6:2, beide Mannschaften gelten als unmittelbare Konkurrenten von Österreich im Kampf um den Klassenerhalt.

Damien Fleury (4.), Stephane da Costa (14.), Loic Lamperier (39.), Antonin Manavian (43./PP2), Anthony Guttig (48.) und Jordann Perret (58./PP) schossen die Tore der "Equipe Tricolore". Für Weißrussland trafen Alexander Pawlowitsch (20./PP) und Pawel Worobei (55./PP).

Tschechien entschied das Duell mit der Slowakei mit 3:2 nach Verlängerung für sich. Die Slowaken gingen zweimal durch Powerplay-Tore von Michal Kristof (8.) und Andrej Sekera (26.) in Führung. Zehn Sekunden vor Schluss egalisierte Martin Necas den zweiten Rückstand, in der Verlängerung traf Dmitrij Jaskin (63.).

In der Gruppe B in Herning kassierte Südkorea bei seinem Debüt in der A-WM eine 1:8-Niederlage gegen Finnland. Die Finnen gingen durch zwei Unterzahl-Treffer von Sebastian Aho (4.) und Teuvo Teravainen (6.) früh in Führung und kamen zu einem lockeren Sieg gegen den Aufsteiger.

Das Team der USA feierte im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Einen Tag nach dem Erfolg im Penaltyschießen über Kanada bezwangen die US-Boys Gastgeber Dänemark mit 4:0. Will Butcher (17.), Chris Kreider (23./PP), Cam Atkinson (30.) und Nick Jensen (55.) schossen die Amerikaner zum Sieg. Im ersten Samstag-Spiel besiegte Lettland Norwegen nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 nach Verlängerung. (APA, 5.5.2018)

Gruppe A – 2. Spieltag:

Schweiz – Österreich 3:2 n.V. (1:0,1:1,0:1;1:0) Tore: Niederreiter (19.), Haas (25.), Corvi (64.) bzw. Zwerger (35./PP), Ganahl (47.)

Frankreich – Weißrussland 6:2 (2:1,1:0,3:1) Tore: Fleury (4.), S. da Costa (14.), Lamperier (39.), Manavian (43./PP2), Guttig (48.), Perret (58./PP) bzw. Pawlowitsch (20./PP), Worobei (55./PP)

Tschechien – Slowakei 3:2 n.V. (0:1,1:1,1:0;1:0) Tore: Kubalik (22.), Necas (60.), Jaskin (63.) bzw. Kristof (8./PP), Sekera (26./PP)



Gruppe B – 2. Spieltag:

Norwegen – Lettland 2:3 n.V. (2:0,0:1,0:1;0:1) Tore: Bastiansen (9.), Bonsaksen (13.) bzw. Balcers (27., 61.), Abols (52.)

Finnland – Südkorea 8:1 (2:0,3:1,3:0) Tore: Aho (4./SH, 29./PP), Teravainen (6./SH), Savinainen (33.), Nutivaara (39./SH), Mänalanen (47.), Kapanen (48.), Pesonen (54.) bzw. Swift (33.)

Dänemark – USA 0:4 (0:1,0:2,0:1) Tore: Butcher (17.), Kreider (23./PP), Atkinson (30.), Jensen (55.)