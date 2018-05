Hohe Siege für Frankreich und Finnland

Franzosen feiern 6:2-Auftaktsieg in Österreichgruppe gegen Weißrussland – Finnen zeigen Aufsteiger Südkorea Grenzen auf

Kopenhagen/Herning – Frankreich hat bei der Eishockey-WM in Dänemark eine großen Schritt Richtung WM 2019 geschafft. Die Franzosen besiegten am Samstag in Kopenhagen Weißrussland mit 6:2, beide Mannschaften gelten als unmittelbare Konkurrenten von Österreich im Kampf um den Klassenerhalt.

Damien Fleury (4.), Stephane da Costa (14.), Loic Lamperier (39.), Antonin Manavian (43./PP2), Anthony Guttig (48.) und Jordann Perret (58./PP) schossen die Tore der "Equipe Tricolore". Für Weißrussland trafen Alexander Pawlowitsch (20./PP) und Pawel Worobei (55./PP).

In der Gruppe B in Herning kassierte Südkorea bei seinem Debüt in der A-WM eine 1:8-Niederlage gegen Finnland. Die Finnen gingen durch zwei Unterzahl-Treffer von Sebastian Aho (4.) und Teuvo Teravainen (6.) früh in Führung und kamen zu einem lockeren Sieg gegen den Aufsteiger. Im ersten Samstag-Spiel besiegte Lettland Norwegen nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 nach Verlängerung. (APA, 5.5.2018)

Gruppe A – 2. Spieltag:

Schweiz – Österreich 3:2 n.V. (1:0,1:1,0:1;1:0) Tore: Niederreiter (19.), Haas (25.), Corvi (64.) bzw. Zwerger (35./PP), Ganahl (47.)

Frankreich – Weißrussland 6:2 (2:1,1:0,3:1) Tore: Fleury (4.), S. da Costa (14.), Lamperier (39.), Manavian (43./PP2), Guttig (48.), Perret (58./PP) bzw. Pawlowitsch (20./PP), Worobei (55./PP)

Tschechien – Slowakei 20.15

Gruppe B – 2. Spieltag:

Norwegen – Lettland 2:3 n.V. (2:0,0:1,0:1;0:1) Tore: Bastiansen (9.), Bonsaksen (13.) bzw. Balcers (27., 61.), Abols (52.)

Finnland – Südkorea 8:1 (2:0,3:1,3:0) Tore: Aho (4./SH, 29./PP), Teravainen (6./SH), Savinainen (33.), Nutivaara (39./SH), Mänalanen (47.), Kapanen (48.), Pesonen (54.) bzw. Swift (33.)

Dänemark – USA 20.15