Mindestens sechs Tote bei Explosion in Kohlegrube in Pakistan

Ursache zunächst noch unklar

Quetta – Bei einer Explosion in einer Kohlegrube in Pakistan sind mindestens sechs Bergarbeiter ums Leben gekommen. Mindestens sieben weitere Menschen seien bei dem Unglück nahe der Stadt Quetta im Westen des Landes verletzt worden, berichteten lokale Medien am Samstag unter Berufung auf Behörden. Rettungskräfte waren demnach noch dabei, verschüttete Arbeiter zu befreien.

Zur genauen Anzahl der Verletzten und noch Eingeschlossenen gab es zunächst widersprüchliche Angaben. Auch die Ursache der Explosion war noch unklar. (APA, 5.5.2018)