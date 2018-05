Claudia O'Brien neue Bundesvorsitzende der Jungen Generation

Die 29-Jährige löst Katharina Kucharowits als Chefin der SPÖ-Organisation ab

Wien – Die Junge Generation (JG) der SPÖ hat eine neue Bundesvorsitzende. Die 29-jährige Claudia O'Brien wurde am Samstag bei der JG-Bundeskonferenz in Wien von den Delegierten zur Nachfolgerin der scheidenden Katharina Kucharowits gewählt, gab die SPÖ in einer Aussendung bekannt. Als Ziel nannte O'Brien u.a., "laut und kompromisslos ein Gegenmodell" zu Schwarz-Blau zu skizzieren.

Die Tatsache einer schwarz-blauen Regierung bedinge umso mehr, "nicht nur auf Initiativen der Regierung zu reagieren, sondern im Sinne der jungen Menschen in Österreich selbst – auch und insbesondere als JG – laut und kompromisslos ein Gegenmodell der Gesellschaft skizzieren, eine Alternative aufzeigen und unsere eigenen Themen setzen", betonte O'Brien. "Nur so können wir wieder Glaubwürdigkeit generieren und Hoffnung wecken. Das ist mit Abstand unsere wichtigste Aufgabe in den kommenden Jahren."

Die in Klosterneuburg aufgewachsene O'Brien ist seit 2014 in der Jungen Generation engagiert. Vor ihrer Wahl zur Bundesvorsitzenden war die Bezirksrätin (Wien-Alsergrund) Frauensprecherin der JG. (APA, 5.5.2018)