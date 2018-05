Catharina Kahane: "Es kommen immer noch Tausende in Griechenland an"

Die Gründerin des Vereins Echo100Plus, über die aktuelle Lage der Flüchtlinge in Griechenland und ihre Arbeit

Kunsthistorikerin Catharina Kahane gründete "Echo100Plus" im Jahr 2012. Die Organisation ist in Griechenland mit verschiedenen sozialen Projekten vor Ort aktiv, hauptsächlich in der Flüchtlingshilfe. Am vergangenen Freitag sprach sie in der Peterskirche in Wien über ihre Erfahrungen, im Rahmen der Wiener Woche der Würde. Diese fand von 2. bis 5. Mai statt und beleuchtete das Thema "Würde" mit verschiedenen Veranstaltungen und Vorträgen. (Andreas Müller, Hans Rauscher, 6.5.2018)