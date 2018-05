Lucas Auer bei DTM-Saison-Auftakt in Hockenheim Zweiter

Österreicher bei Mercedes-Doppelsieg hinter Paffett – Sechster Podestplatz für Auer

Hockenheim – Lucas Auer hat am Samstag auf dem Hockenheimring beim Auftakt des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) in seinem Mercedes den zweiten Rang belegt. Der 23-jährige Tiroler musste sich nur seinem Markenkollegen Gary Paffett (GBR) um 1,449 Sekunden geschlagen geben. Rang drei ging an Timo Glock (BMW/+6,514 Sek.).

Der Salzburger DTM-Debütant Philipp Eng erreichte im BMW den 16. Rang. Für Paffett war es der erste DTM-Sieg seit 2013. Das zweite Saisonrennen geht am Sonntag (13.30 Uhr/live ORF eins) in Szene. (APA; 5.5.2018)