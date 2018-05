Merkel: Höherer Frauenanteil ist Existenzfrage für CDU

Deutsche Bundeskanzlerin: Nur 25 Prozent der Parteimitglieder weiblich

Frankfurt – CDU-Chefin Angela Merkel hat ihre Partei aufgefordert, den Frauenanteil entscheidend zu erhöhen. Nur 25 Prozent der Parteimitglieder seien Frauen, sagte die deutsche Bundeskanzlerin am Samstag anlässlich des 70. Geburtstages der Frauenunion in Frankfurt.

Dann "genügen wir nicht den Ansprüchen einer Volkspartei". Dies müsse man auch den Männern deutlich sagen. Das parteiinterne Quorum bei der Aufstellung von Wahllisten reiche nicht mehr.

Im Schnitt über 60

"Wenn die Bevölkerung in der Partei nicht repräsentiert ist, wird es natürlich immer schwieriger, die Wünsche einer Mehrheit der Bevölkerung auszudrücken, zu artikulieren und zu erkämpfen", sagte Merkel auch mit Verweis auf den Altersdurchschnitt der CDU-Mitglieder von über 60 Jahren.

Wenn man Wahlergebnisse der Union von mehr als 40 Prozent wolle, müsse sich eine größere Repräsentanz in der Mitgliederschaft widerspiegeln. "Deshalb ist das nicht irgendeine Frage von Frauen, die gerne Karriere machen wollen, sondern es ist eine Existenzfrage der Volkspartei", betonte Merkel. Sie zeigte sich zudem mit dem vergleichsweise niedrigen Frauenanteil in der Bundestagsfraktion unzufrieden. Grund dafür ist, dass die meisten Ortsverbände für die Bundestagswahl Männer als Direktkandidaten aufgestellt hatten. Da die CDU fast alle Wahlkreise direkt gewann, blieben die Frauenquoten auf den Listen in den CDU-Landesverbänden ohne große Wirkung. (APA, 5.5.2018)