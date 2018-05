Wings for Life World Run: Straßensperren in Wien

Am Sonntag starten Sportgrößen für einen guten Zweck – Auto am besten stehen lassen

Wien – Sportgrößen laufen am Sonntag für einen guten Zweck in Wien: Zum fünften Mal findet der "Wings for Life World Run" zugunsten der Rückenmarkforschung statt. Zum Start um 13.00 Uhr auf der Ringstraße werden 13.500 Teilnehmer erwartet, darunter Marcel Hirscher, Anna Gasser, Thomas Morgenstern, Kira Grünberg und Gregor Schlierenzauer. Verkehrsteilnehmer müssen Straßensperren einplanen.

Die Polizei ersuchte die Teilnehmer des Laufs, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Auch Zuschauer sollten auf das Auto verzichten, da es immer wieder zu Straßensperren entlang der Strecke kommen wird. (APA, 5.5.2018)