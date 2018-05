Play-off-Siege für New Orleans und Houston

Pelicans demütigten Golden State Warriors mit 119:100-Heimsieg – Rockets gewannen bei Utah Jazz 113:92

New Orleans (Louisiana)/Salt Lake City (Utah) – Die New Orleans Pelicans haben am Freitagabend (Ortszeit) einen souveränen 119:100-Heimsieg über die Golden State Warriors gefeiert. Damit verkürzte das Team aus Louisiana in der "best of seven"-Serie der zweiten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA) auf 1:2. Spiel vier findet am Sonntag (ab 21.30 Uhr MESZ) erneut in New Orleans statt.

Im zweiten Western-Conference-Semifinale stellten die Houston Rockets mit einem 113:92-Auswärtssieg über Utah Jazz auf 2:1. Der Grunddurchgangsgewinner und Titelfavorit revanchierte sich damit für die 108:116-Heimniederlage vom Mittwoch. Die vierte Partie der Serie wird in der Nacht auf Montag (2.00 Uhr MESZ) wieder in Salt Lake City ausgetragen. Houston führte bereits zur Pause 70:40, Superstar James Harden kam auf 25 Punkte und zwölf Assists für die Gäste aus Texas.

Die Matchwinner der Pelicans beim ungefährdeten Erfolg über den Titelverteidiger aus Oakland waren Anthony Davis (33 Punkte/18 Rebounds) und Rajon Rondo, der mit 21 Assists einen persönlichen Play-off-Rekord verbuchte und daneben auch noch zehn Rebounds holte. Bei den Gästen war Klay Thompson mit 26 Punkten Topscorer. (APA; 5.5.2018)

Play-off-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Freitag, 2. Runde (Conference-Halbfinale/"best of seven"), jeweils 3. Spiel:

Western Conference:

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 119:100

Stand in der Serie: 1:2

Utah Jazz – Houston Rockets 92:113

Stand in der Serie: 1:2