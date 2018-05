Grüner Neustart: "Fast leidenschaftlich" in der Linzer Tschickbude

Bundesparteichef Werner Kogler möchte eine "Protest- und Projektpartei" – denn die "grüne Vision ist noch nicht tot"

Linz – Die grüne Botschaft an diesem Samstag in der Linzer Tabakfabrik ist klar: Raus aus dem Tal der Tränen. Rund 500 Getreue sind gekommen, um unter dem Motto "Du bist gefragt – Mitreden, Zukunft gestalten" einen weiteren vorsichtigen Schritt für einen Neubeginn auf Bundesebene zu setzen.

Schauspielerin Susanne Pöchhacker setzt in ihrer Funktion als Moderatorin zunächst auf gruppendynamische Aufwärmübungen: "Nichts mit Eso oder so – einfach einmal aufstehen und den Sitznachbar ein wenig massieren." Und dann wagt Pöchhacker einen durchaus gewagten Blick in die Zukunft: "Wie klingt der Jubel nach der nächsten Nationalratswahl?" Das Publikum zeigte sich optimistisch und antwortete mit Gejohle und frenetischem Applaus.

"Wir sind hier, wir sind laut"



Bundessprecher Werner Kogler blickt dann dennoch einen kurz in die Vergangenheit und erinnerte an die 68er-Studentenproteste: "Wir sind hier, wir sind laut – weil man den Menschen die Zukunft klaut." Die grüne Idee sei "sowieso nicht tot". Kogler: "Weil sie gebraucht wird. Und die grüne Vision braucht euch – sie hat mehr Zukunft als alle die anderen Konzepte. Die grüne Vision ist sinnvoll und notwendig." Mit dem aktuellen Zustand seiner Partei scheint der grüne Chef durchaus zufrieden: "Wir sind eh‘ schon wieder sehr entschlossen – ja fast leidenschaftlich."

Breite Sprache



Kogler mahnt aber auch ein: "Ich möchte, dass wir unsere Lektion gelernt und die Botschaft vom 15. Oktober verstanden haben." Folgt man den Worten des grünen Parteichefs, so soll der Weg zurück in den Nationalrat eine Gratwanderung zwischen klassischen grünen Themen und einem Auftreten mit deutlich mehr Biss sein. "Bei aller Tiefe bei den Themen müssen wir in der Sprache breiter werden", so Kogler. Es gehe aber nicht darum, "am Stammtisch die populistische Fahne in den Wind zu hängen. Wir wollen künftig eine Protest- und eine Projektpartei sein." Und es gibt vom grünen Chef einen klaren Auftrag: "Bleibt hungrig, bleibt unangepasst."

Prominente Gäste, aktiver Nachwuchs

Thematisch gilt es am Tag des Neustarts zu den Positionen zu den grünen Themen Umwelt, Wirtschaft, Soziales und Demokratie zu diskutieren. Entsprechend Keynotes liefern unter anderem Datenschutzaktivist Max Schrems, Umweltökonomin Angela Köppl sowie Can Yüce von der Bürgerbewegung "Barcelona en Comú".

Am Nachmittag sollen in zwölf Gruppen Antworten auf aktuelle politische Fragen gefunden werden, unterstützt etwa von der Gleichbehandlungsanwältin Sandra Konstatzky oder dem TU-Verkehrswissenschafter Harald Frey. Die Ergebnisse dieser Brainstormings will man in die weitere Arbeit der Partei einfließen lassen. Viel Raum wird es auch für den grünen Nachwuchs geben – mit einem "NextGenerationLab". (Markus Rohrhofer, 5.5.2018)