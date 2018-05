Deutsche Bank zieht von der Wall Street weg

Die Firmenzentrale wird ab 2022 in der Nähe des Central Parks angesiedelt sein. Die neue Adresse: 1 Columbus Circle

Frankfurt – Die Deutsche Bank verlegt ihre New Yorker Firmenzentrale von der Wall Street in die Nähe des Central Parks. Die neue Anschrift werde 1 Columbus Circle lauten, heißt es in einem internen Memo vom Freitag an die Angestellten. Die geschäftliche Präsenz in der US-Finanzmetropole werde damit um 30 Prozent verkleinert.

Der Umzug von der Wall Street Hausnummer 60 wird einem Insider zufolge ab dem dritten Quartal 2021 angepeilt. 2022 soll er abgeschlossen sein.

Der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing will das lange schon unter Druck stehende Investmentbanking in den USA, aber auch zum Teil das in Asien, zugunsten Europas verkleinern. Finanzkreisen zufolge könnten in den USA am Ende mehr als 1.000 Jobs wegfallen, das wären immerhin rund zehn Prozent der 10.000 Arbeitsplätze der Deutschen Bank in den USA. Weltweit beschäftigt das Geldhaus rund 98.000 Mitarbeiter. (APA, 5.5.2018)