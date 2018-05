Nach Vulkan-Ausbruch schwere Beben-Serie auf Hawaii

Rund 20 Kilometer vom Vulkan entfernt tat sich eine neue Erdspalte auf, verletzt wurde bislang niemand

Pahoa – Nach dem Ausbruch des Vulkans "Kilauea" hat eine Beben-Serie Hawaii erschüttert. Bei den schwersten Erdstößen wurde eine gefährliche Stärke von 6,9 gemessen, wie die US-Bebenwarte USGS am Freitag mitteilte. Schäden wurden nicht gemeldet. Tsunami-Gefahr bestand nach Angaben der Behörden nicht.

Allerdings tat sich rund 20 Kilometer vom Vulkan entfernt eine neue Erdspalte auf, aus der Lava und Rauch quoll. Es ist der vierte derartige Riss im Boden seit Ausbruch des Vulkans am Donnerstag. In den Tagen zuvor hatte es ebenfalls mehrere Beben gegeben. Wegen der auf Wohngebiete zufließenden Lava mussten inzwischen mehr als 1000 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Behörden warnten zudem vor gefährlichen Schwefelgasen.

Berichten zufolge flohen Menschen in Panik aus Gebäuden ins Freie. Laut dem Nachrichtenportal "Hawaii News Now" handelte es sich bei dem zweiten Beben um das stärkste, das seit 1975 auf Hawaii gemessen wurde. Wie damals lag das Zentrum der Beben auch diesmal jeweils unweit des Kilauea auf Big Island, der größten Insel des Archipels im Pazifik, in 6,9 beziehungsweise fünf Kilometern Tiefe – und damit relativ nah an der Erdoberfläche.

Verkehrswege intakt

Dennoch seien die Verkehrswege auf Hawaii intakt geblieben, teilte die örtliche Transportbehörde mit. Auch das kurzzeitig verhängte Start- und Landeverbot auf dem Internationalen Flughafen sei nach Inspektion der Pisten schnell wieder aufgehoben worden. Laut dem Stromversorger Hawaii Electric Light waren aber durch beschädigte Leitungen 14.000 Menschen vorübergehend ohne Strom.

Der Kilauea gilt als einer der aktivsten Vulkane der Welt. Er war am Donnerstag (Ortszeit) ausgebrochen und hatte heiße Asche und glühende Lava gespuckt. Bereits vor der Eruption waren Hunderte Inselbewohner von den Behörden aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen.

Außerdem ereignete sich schon am Donnerstag ein Erdbeben der Stärke 5,0, das von Dutzenden Nachbeben gefolgt wurde. Auch am Freitag warnte der Zivilschutz vor Lebensgefahr durch weitere Nachbeben und hohe Schwefelgaskonzentration in der Luft. (Reuters, 5.5.2018)