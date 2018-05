Google News soll neues Design, Youtube-Videos und Magazine bekommen

Google Play Kiosk wird eingestellt – Wirft Fragen zur Zukunft all der anderen Play-Content-Apps auf

Nur mehr wenige Tage bis zur 2018er-Ausgabe von Googles Entwicklerkonferenzen I/O, und das bedeutet auch: Die Zeit der Last-Minute-Leaks ist gekommen. Der aktuellste Eintrag in dieser Reihe legt nun eine gröbere Umarbeitung für Googles Nachrichtenangebote nahe.



New Google News

Laut einem Bericht von Adage will Google in Kürze eine neue Generation von Google News präsentieren. Dies soll nicht nur ein – erneutes – Redesign mit sich bringen, sondern auch Magazine und Youtube-Videos integrieren. Die Nachrichtenartikel sollen dabei allesamt Googles AMP-Technologie nutzen, um eine möglichst hohe Ladegeschwindigkeit zu garantieren. Mit der offiziellen Ankündigung im Rahmen der I/O soll dann auch gleich die Veröffentlichung entsprechender Apps einhergehen.

Die Quelle für den Bericht dürfte bei einzelnen Verlagen liegen, die offenbar von Google in den letzten Wochen mit den Plänen vertraut gemacht wurden. Dabei beschreibt man das Unterfangen nicht zuletzt als Konsolidierung. Google wolle also auf diese Weise all die unterschiedlichen Orte, an denen man Nachrichten anbietet, zusammenfassen.

Play-Fragen

Parallel dazu soll die bisher für Magazine und Nachrichten angebotene App Google Play Kiosk / Newsstand eingestellt werden. Diese Entscheidung ist auch deswegen interessant, weil das neue Spekulationen nährt, dass sich Google von der Marke "Play" für seine Content-Angebote verabschieden könnte. Immerhin wurde bereits vor einigen Tagen kolportiert, dass auch der Musik-Streaming-Dienst Play Music eingestellt beziehungsweise durch ein neues Angebot von Youtube (Remix) ersetzt werden könnte.

All die bei Google Play Movies angebotenen Filme und Serien gibt es wiederum auch jetzt schon bei Youtube, hier wäre eine Verschiebung in Richtung der beliebten Videoplattform ebenfalls naheliegend. Bliebe nur mehr "Books" übrig, das wohl auch ohne den Play-Zusatz gut auskommen könnte. Der Play Store wäre von solch einer Änderung hingegen wohl kaum betroffen, zu bekannt ist die Marke.

Abwarten und mitlesen

Ob sich all diese Gerüchte als wahr erweisen, wird sich bereits in wenigen Tagen weisen: Die Google I/O 2018 wird am Dienstag um 19:00 MESZ eröffnet, der STANDARD wird natürlich wie gewohnt live aus dem kalifornischen Mountain View von dem Event berichten. (apo, 5.5.2018)