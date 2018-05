Nach Meißelwurf auf Kinder steht Asylbewerber unter Mordverdacht

Blut von getötetem Asylbewerber am Schuh des 25-Jährigen – Nach Angriff auf zwei Asylbewerber aus Heim in Maria Enzersdorf geworfen

Maria Enzersdorf – Ein wegen eines Meißelwurfs auf Kinder in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) festgenommener Asylbewerber soll einen anderen Asylbewerber getötet haben. Dies teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitagabend in einer Aussendung mit. Laut einer DNA-Analyse befand sich am Schuh des 25-Jährigen, der nicht geständig ist, Blut des in der Nacht auf Donnerstag getöteten Opfers.

"Blutähnliche Anhaftung"

Das Opfer wurde laut Obduktion "mittels massiver stumpfer und komprimierter Gewalteinwirkung" getötet. Als Tatwaffe kommt somit jener Stahlmeißel infrage, den der Asylbewerber am Donnerstagnachmittag auf Kinder geworfen hatte. In der Folge hatte er auch auf Polizisten eingeschlagen, die ihn durchsuchen wollten. Zwei Beamte seien dabei verletzt worden. Die Polizisten stellten dabei eine "blutähnliche Anhaftung" am rechten Schuh des Mannes fest, woraufhin die DNA-Analyse durchgeführt worden sei.

Der Asylbewerber soll auch verdächtig sein, am Dienstag in einer Asylunterkunft in Maria Enzersdorf zwei Asylwerber mit Faustschlägen verletzt zu haben. Daraufhin sei ein Betretungsverbot gegen ihn erlassen worden. (APA, 4.5.2018)