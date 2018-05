USA nehmen Zweite Flotte wieder in Betrieb

Der Verband ist für die Nordatlantik-Region verantwortlich

Washington – Angesichts der wachsenden Spannungen mit Russland stellen die USA ihre vor fast sieben Jahren aufgelöste Zweite Flotte wieder in Dienst. Der Verband ist für die Nordatlantik-Region verantwortlich. "Unsere Nationale Sicherheitsstrategie macht deutlich, dass wir uns angesichts einer zunehmend komplexen und herausfordernden Sicherheitslage wieder in einer Ära großen Machtwettbewerbs befinden", sagte US-Marinechef Admiral John Richardson am Freitag zur Begründung.

2011 aufgelöst

Aus Marinekreisen verlautete, eine Reihe wichtiger Fragen sei noch ungeklärt, darunter die nach der künftigen Stärke der Flotte und ihres Kommandeurs. Die Zweite Flotte war 2011 aus Kostengründen und vor dem Hintergrund von Umstrukturierungen der Marine aufgelöst worden. Seitdem haben sich die Spannungen zwischen den beiden Großmächten in deren Wirkungsgebiet etwa in Syrien und der Ukraine deutlich verschärft.

In der in diesem Jahr veröffentlichten Nationalen Sicherheitsstrategie wird Stärke gegenüber Russland und China als Priorität benannt. (Reuters, 4.5.2018)