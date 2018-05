Russland deklassiert Frankreich, USA biegen Kanada

Olympiasieger feiern 7:0-Erfolg gegen Franzosen, "Ahornblätter" unterliegen im Penaltyschießen

Kopenhagen/Herning – Russland hat am Freitagnachmittag die Eishockey-A-WM in Dänemark mit einem Kantersieg eröffnet. Der Olympiasieger, am Sonntag (12.15 Uhr) zweiter Gegner der Österreicher, deklassierte in der Gruppe A in Kopenhagen Frankreich mit 7:0. Kanada verlor dagegen in Gruppe B das Nordamerika-Duell. Die Kanadier mussten sich in Herning den USA mit 4:5 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Die mit 14 Olympia-Goldmedaillengewinnern angereisten Russen sorgten vor den Augen von ÖEHV-Teamchef Roger Bader und einigen Spielern gleich im ersten Drittel für klare Verhältnisse. Kiril Kaprisow (8.), Pawel Buchnewitsch (9./PP) und Jewgenij Dadonow (13.) schossen den Favoriten zu einer 3:0-Führung. Nach weiteren Treffern von Kaprisow (38.), Alexander Barabanow (43.), Maxim Schalunow (45./PP) und Artjom Anisimow (58./PP) fehlten der "Sbornaja" nur ein Tor auf ihren höchsten WM-Sieg gegen Frankreich.

In Herning entwickelte sich ein spannendes Duell der zwei nordamerikanischen Teams. Die favorisierten Kanadier führten früh mit 2:0, die US-Amerikaner drehten die Partie aber und lagen ihrerseits zweimal voran. Im Penaltyschießen sorgte schließlich Cam Atkinson, bei den Columbus Blue Jackets Klubkollege von Thomas Vanek, mit zwei verwerteten Versuchen für die Entscheidung. (APA, 4.5.2018)

Ergebnisse – 1. Spieltag

Gruppe A:

Russland – Frankreich 7:0 (3:0,1:0,3:0) Tore: Kaprisow (8., 38.), Buchnewitsch (9./PP), Dadonow (13.), Barabanow (43.), Schalunow (45./PP), Anisimow (58./PP)

Schweden – Weißrussland 20.15

Gruppe B:

USA – Kanada 5:4 n.P. (1:2,2:1,1:1;0:0,1:0) Tore: Lee (14.), Larkin (21., 44.), Gaudreau (30.), Atkinson (entscheidender Penalty) bzw. Dubois (1.), O'Reilly (13.), Beauvillier (38.), Parayko (51.)

Deutschland – Dänemark 20.15