Rapid-Sportchef Bickel: Mit Köln wegen Schaub "in Kontakt"

Im Fall von Sturms Potzmann noch nichts entschieden – Ziel für kommende Saison "ein Schritt nach oben"

Wien – Der SK Rapid Wien muss sich langsam mit dem Abgang von Louis Schaub auseinandersetzen. Nachdem in Deutschland diese Woche bereits von einem fixen Wechsel des Offensivmanns zum 1. FC Köln berichtet wurde, bestätigte Rapids Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel, mit dem künftigen Zweitligisten immerhin in Gesprächen zu sein. "Ich stehe mit Köln in Kontakt, das ist so", sagte der Schweizer am Freitag.

Die Gespräche seien bisher aber "lose" gewesen. Schaub besitzt bei Rapid eine Ausstiegsklausel. Auch bei Marvin Potzmann, der im Sommer angeblich ablösefrei von Sturm Graz zu den Grünweißen stoßen soll, sei noch nichts entschieden, merkte Bickel an. "Die Tinte ist noch nicht trocken", sagte er aber vielsagend.

Verlängert wurde am Montag bereits mit Cheftrainer Goran Djuricin. Der bis 2019 befristete neue Vertrag beinhaltet auch eine Option. Djuricin bedankte sich für das Vertrauen in seine Person. Bickel blickte der kommenden Saison bereits mit großen Zielen entgegen. Sollte Salzburg, das von dem nächsten Meistertitel steht, straucheln, wolle man da sein. "Ich denke, dass wir nicht zufrieden sind, wenn wir Top Drei als Ziel ausgeben. Es muss schon ein Schritt nach oben sein", erklärte Bickel. (APA, 4.5.2018)