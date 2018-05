Abflug statt Abriss: Ein Baustellenbesuch am Flughafen Berlin

Am besten abreißen – das ist für manche die Lösung für den Berliner Pannenflughafen BER. Unsinn, sagt Chef Daldrup und verspricht: Im Oktober 2020 ist Eröffnung. Ganz sicher

Schick, wirklich schick. Die Sitzbänke an der Wand sind in dezentem Grau gehalten, das Weinrot des flauschigen Teppichs findet sich in einem Mosaik an der Wand wieder. Und die Lampenschirme – ein Geflecht aus Stangen und Leuchtmitteln – stammen auch nicht eben aus dem Baumarkt.

Man kann sich gut vorstellen, wie hier, in der Lounge des BER, Passagiere Drinks und Aussicht genießen. Irgendwann werden sie dann draußen auch Flugzeuge sehen, nicht nur eine unendlich weite und sehr leere graue Asphaltfläche.

Denn irgendwann soll dieser verdammte Berliner "Fluchhafen", über dessen Nichtwerden die ganze Welt lacht, ja tatsächlich und wahrhaftig betriebsbereit sein. Eigentlich hätte es 2011 schon so weit sein sollen (siehe Chronologie). Seither ist so viel Zeit vergangen, dass den Berlinern allmählich die Witze ausgehen. Der letzte: "Ich fang wirklich mit Sport und gesunder Ernährung an – wenn der BER eröffnet."

Rainer Genilke, CDU-Landtagsabgeordneter in Brandenburg, spottet: "Die Amerikaner sind früher wieder auf dem Mond, als wir auf einem fertigen Flughafen." Zuerst war das mit dem Abriss natürlich auch nur ein Scherz unter vielen: Reißen wir den Airport doch ab und bauen ihn neu. Dann sind wir schneller fertig.

Entkernen oder neu bauen

Mittlerweile aber erscheint dies so manchem tatsächlich als ernsthafte Option. "Meine Prognose ist: Das Ding wird abgerissen und neu gebaut", wurde vor kurzem Lufthansa-Vorstand Thorsten Dirks in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" zitiert. Es folgte ein sehr lautes Dementi.

Schon 2015 hatte der Brandenburger CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen erklärt, man müsse das Gebäude entkernen oder "man baut wirklich neu". Flughafenplaner Dieter Faulenbach da Costa, der zunächst an der BER-Planung beteiligt war, geht davon aus, dass die Anteilseigner (Berlin, Brandenburg, Bund) "das Ding einmotten" werden.

Engelbert Lütke Daldrup hat dazu eine klare Meinung. "Das ist Unsinn", sagt der 61-Jährige knapp. Er ist der (vierte) Chef des BER, und seine Mission lautet in seinen eigenen Worten: "Das Ding muss fertig werden." Und zwar bis Oktober 2020, dann sollen hier endlich Flieger abheben und landen.

"Sehen Sie hier irgendwo einen Flughafen, den man abreißen sollte?", fragt er leicht indigniert zurück, als der STANDARD bei einer Baustellenbegehung auf den Abriss zu sprechen kommt.

Natürlich sieht man einen solchen Airport nicht. Im Gegenteil: Nicht nur die Lounge, auch Haupthalle und Verbindungsgänge machen etwas her. Alles ist hell, freundlich und transparent. An den Wänden sind Leuchtschilder angebracht, das Lufthansa-Logo ist auch schon da. Man sieht oft das Kürzel BER, das laut Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) international aber leider "nur noch Belustigung" auslöst.

Fliegender Teppich

Sogar an Kunst mangelt es nicht. "The Magic Carpet", ein 37 mal 27 Meter langer "fliegender Teppich" aus 500 roten Aluminiumelementen, hängt seit 2014 in der Haupthalle von der Decke und erinnert, dass Airports da sind, um Menschen zu bewegen.

An den Gates sieht man Sitze unter Plastikplanen. Wie lange stehen diese schon hier? "Sechs Jahre", sagt jemand aus Lütke Daldrups Begleittross und senkt den Blick. Immerhin: Die Stühle werden ja in ihrem Dornröschenschlaf nicht schlechter. Bei anderem, sensiblerem Zubehör kann man das hingegen so nicht sagen.

750 Monitore, die 2012 – vor der vermeintlichen Eröffnung – angebracht wurden und seither am Strom hingen, sind bereits am Ende ihrer Lebensdauer und müssen entsorgt werden, was 500.000 Euro kostet. Einige Bildschirme erfreuen noch durch Funktionstüchtigkeit, sie kommen nun an die anderen beiden Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld, um wenigstens vor dem letzten Weg zum Elektroschrott noch ein bisschen Sinn zu stiften und Informationen zu geben.

Aber das Alter sieht man den Monitoren am BER natürlich nicht an. Überhaupt, Baustelle BER – was heißt das? Im Großen und Ganzen sieht der Airport für den Laien so aus, als müsse man nur noch die letzten Malerkübel wegtragen, aufwischen, und dann geht es los. Aber so einfach ist es nicht. Grundsätzlich sind die Landebahnen fertig, ebenso 39 von 40 Gebäuden, der Tower, die beiden Seitenterminals und der Geisterbahnhof unter dem Flughafen. Durch diesen braust übrigens täglich ein Zug nach Nirgendwo und sorgt für Belüftung.

Doch es hakt immer noch am Hauptterminal, der "Mutter aller Terminals" wie in Berlin gespottet wird, weil das Gebäude sehr üppig und großspurig daherkommt. Techniker tüfteln weiterhin am Brandschutz. Hier, wo später Check-in und Sicherheitskontrollen passieren sollen, hängen auch noch Kabel aus der Decke.

Was das eine, große Problem am BER ist, kann Lütke Daldrup nicht sagen, weil es das eine, große Problem nicht gibt. Die Situation sei "der Komplexität der Bauanlage geschuldet", meint er. Diese habe man "unterschätzt". Aber, versichert er, bis Oktober 2020 sei ausreichend Zeit, um alles hinzubekommen. Zunächst müsse die Sanierung abgeschlossen werden, dann kommt die Prüf- und Probephase. Lütke Daldrup weiß: "Aufgrund der Vergangenheit schauen die Prüfer natürlich genau hin."

Öffentlichkeit enttäuscht

Das findet er auch in Ordnung. Denn: "Wir haben die Öffentlichkeit und die Behörden enttäuscht." Dass er immer wieder gefragt wird, ob es denn nun im Oktober 2020 tatsächlich klappen wird, stört ihn nicht, die Menschen hätten schließlich ein Recht auf Information. Genervt ist Lütke Daldrup nur, wenn jemand sagt: Der BER wird niemals fertig.

Er muss fertig werden. Eines Tages soll er ja auch Geld bringen anstatt Unsummen zu verschlingen. 17 Millionen Euro frisst er monatlich an Betriebskosten. Beim Spatenstich 2006 waren Kosten von zwei Milliarden Euro veranschlagt worden. Nun werden es wohl 7,3 Milliarden Euro.

Aber wenn er einmal fertig ist, dann werde es ein wunderschöner Flughafen, schwärmt Lütke Daldrup. Langstrecke, Kurzstrecke, Schengen, Nicht-Schengen, Lowcost, klassische Fluglinie – alles werde man hier antreffen, und das ist auch gut so. Denn: Das Passagieraufkommen soll sich zwischen 2020 und 2040 von 22 auf 55 Millionen Passagiere erhöhen.

Allerdings gibt es hier einen klitzekleinen Schönheitsfehler: Man weiß jetzt schon, dass der BER bei seiner Eröffnung zu klein sein wird. Daher bekommt die Baustelle noch eine Baustelle mehr. Ab Sommer wird ein zusätzlicher Terminal gebaut.

Aber diesmal wird alles ganz anders. "Wir haben aus den Fehlern gelernt", sagt Lütke Daldrup, "es wird ein zweckmäßiges Gebäude, keine Kathedrale des Verkehrs." Bloß kein Schnickschnack, nur einfache Technik. Wenn alles klappt, würden die Berliner doch noch ein BER-Wunder erleben: Der neue Terminal soll vor dem BER fertig sein. (Birgit Baumann, 6.5.2018)