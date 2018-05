Kulturminister Blümel will Doppelgleisigkeiten mit Ländern vermeiden

In Hinblick auf geplante bundesweite Kunst- und Kulturstrategie – Erstes Treffen mit Landeskulturreferenten am Freitag

Wien – Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich am Freitag mit den Landeskulturreferenten zu einem ersten Arbeitstreffen zusammengefunden. Ziel des Austauschs, der künftig regelmäßig stattfinden soll, sei gewesen, "die Synergieeffekte zwischen Bund und Ländern bestmöglich zu nutzen und die Möglichkeiten einer verstärkten Zusammenarbeit auszuloten", wie es in einer Aussendung hieß.

Zu den besprochenen Themen zählten unter anderem "eine effiziente Kompetenz- und Aufgabenverteilung und die Vermeidung von Doppelgleisigkeiten im Hinblick auf die Schaffung einer bundesweiten Kunst- und Kulturstrategie". Auch die Stärkung und Bündelung des Auftritts der österreichischen Kultur im Ausland stand im Fokus.

"Zahlreiche Projekte und Initiativen in den Bundesländern sind von überregionaler Bedeutung und werden auch von Seiten des Bundes unterstützt", so Blümel. Kulturpolitik werde nicht nur in Wien gemacht, sondern betreffe "uns alle in ganz Österreich". (APA, 4.5.2018)