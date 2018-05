Anklägerin im Verfahren gegen Mazedoniens Expremier verprügelt

Marika Zafirovska mit Verletzungen im Krankenhaus – Sie und ihr Mann waren am 1. Mai verprügelt worden

Skopje – Eine am Freitag geplante Gerichtsverhandlung in einem der Prozesse, die in Skopje gegen Mazedoniens Ex-Premier Nikola Gruevski geführt werden, musste verschoben werden. Grund war laut Medienberichten dass die Anklägerin Marika Zafirovska krankenhausreif geprügelt worden war.

Der Überfall auf die Anklägerin und ihren Mann geschah bereits am 1. Mai in ihrem Wochenendhaus in der Ortschaft Katlanovo.

Schaden von 16 Millionen Euro

Auf der Anklagebank befinden sich neben Gruevski weitere sechs Personen, darunter auch der frühere Transportminister Mile Janakieski. Im Prozess geht es um den 2011 erfolgten Abriss einer Anlage eines damaligen politischen Gegners der Partei von Gruevski, der VMRO-DPMNE, in Skopje. Der angerichtete Schaden wurde auf 16 Millionen Euro geschätzt.

Laut Medienberichten in Skopje hat das Justizministerium unterdessen einen Weg gefunden, die ursprünglich nur befristete Arbeit der Sonderstaatsanwaltschaft (JSO), die sich mit den größten Affären im Bereich Korruption und der Organisierte Kriminalität im Land befasst, zu verlängern. Die 2015 gebildete JSO soll künftig als eine Sonderabteilung der Staatsanwaltschaft weiter wirken. Bisher wurden Anklagen in 20 Affären erhoben. Fast alle beziehen sich auf Spitzenfunktionäre der VMRO-DPMNE, die von 2016 bis April 2017 an der Macht war. (APA, 4.5.2018)