Morgen-Update für Sonntag, den 6.5.2018: Anti-Putin-Proteste, Grüner Neustart, Marslander Insight und Missbrauchsvorwürfe gegen katholische Kirche

Guten Morgen! Hier Ihr Nachrichtenüberblick für den Sonntag

[International] Über tausend Festnahmen bei Anti-Putin-Protesten

[Inland] Grüner Neustart: "Fast leidenschaftlich" in der Linzer Tschickbude

[Gedenktag] ÖVP kritisiert Köhlmeier für Balkanrouten-Sager

[Panorama] Schwere Missbrauchsvorwürfe gegen katholische Kirche

[Wissenschaft] Nasa-Marslander Insight erfolgreich gestartet

[Webmix] "Oamoi 6-er Nudgings bitte": Die Besten Zentralmatura-Memes 2018

[Wetter] Am Sonntag scheint nach Auflösung von lokalen Nebelfeldern und Restwolken die Sonne, besonders im Norden und Osten ist der Himmel oft sogar wolkenlos. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen wieder ein paar Quellwolken, von Vorarlberg bis nach Kärnten und bis zur westlichen Obersteiermark sind Wärmegewitter möglich. 20 bis 27 Grad

[Zum Tag] Am 6. Mai 1840 hatte die erste Briefmarke der Welt, die One Penny Black, die in Großbritannien seit dem 1. Mai herausgegeben wurde, ihren Gültigkeitsbeginn.