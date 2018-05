Morgen-Update für Samstag, den 5.5.2018: Irans Atomprogramm, Golan-Video und US-Waffengesetze

Guten Morgen! Zum Start ins Wochenende kommen hier deine News

[International] Irans Atomprogramm: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht

[Inland] Golan-Video soll zur Einsatzvorbereitung verwendet worden sein

Köhlmeier: Wer glaubt, die FPÖ schütze Juden, "ist ein Idiot"

[Panorama] Uneinigkeit über zweiten US-Verfassungszusatz zu Recht auf Waffen

Ein edler Grazer Spender bringt seine Spende nicht an

[Web] Wieso Powerpoint-Präsentationen bei Amazon verboten sind

[Kultur] Song Contest: Favoriten, Fails und Überraschungen

[User] Ghosten: Ist es euch schon einmal passiert?

[Wetter] Der Samstag startet in den Alpen und im Süden mit einigen Restwolken, bis auf lokale Schauer in Kärnten und den südlichen und westlichen Teilen der Steiermark geht es aber trocken und sonnig in den Tag. Am Nachmittag bilden sich Quellwolken, in den Alpen gehen einige teils kräftige Schauer und Gewitter nieder. 18 bis 28 Grad

[Zum Tag] Die französische Modeschöpferin Coco Chanel präsentierte am 5. Tag des 5. Monats im Jahr 1921 die Parfümmarke Chanel Nº 5, eines der ersten synthetisch hergestellten Parfüms.