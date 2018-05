Städte drängen bei Klimastrategie auf mehr Geld für Öffis

Städtebund sieht Schweizer Infrastrukturfonds als mögliches Vorbild – Glaubt an 160 Mio. Euro Mehrkosten allein für Landeshauptstädte

Wien – Der Städtebund drängt angesichts der Anfang April vorgestellten "Klimastrategie" der Regierung auf mehr Geld für den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel. Als mögliches Vorbild nannte Generalsekretär Thomas Weninger den Schweizer Infrastrukturfonds. Laut KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung geben die großen Städte 844 Millionen Euro für Öffis aus, bräuchten aber 160 Mio. Euro pro Jahr mehr.

Karoline Mitterer vom KDZ verwies am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Weninger darauf, dass die Klimastrategie einen Abbau der Treibhausgas-Emissionen auf nahezu Null bis 2050 vorsieht. In einem Zwischenschritt soll der Schadstoffausstoß bis 2030 von 22,9 auf 15,7 Mio. Tonnen sinken. "Wenn man dieses Ziel erreichen möchte, muss man massive Maßnahmen setzen", sagte Mitterer: "Das können die Städte allein nicht stemmen."

"Sie wissen nicht, wie sie es finanzieren sollen"

Laut einer vom Städtebund in Auftrag gegebenen Studie brauchen alleine die Landeshauptstädte von 2020 bis 2050 160 Mio. Euro jährlich mehr für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Besonders hohe Kosten verursache dabei der Straßenbahnbau, wie Mitterer meinte. So brauche Klagenfurt angesichts der mittlerweile über 100.000 Einwohner eigentlich ein Straßenbahnnetz. "Aber sie wissen nicht, wie sie es finanzieren sollen."

Vorbild Schweizer Infrastrukturfonds

Als mögliches Vorbild für die Infrastruktur-Förderung schwebt dem Städtebund der Schweizer Infrastrukturfonds vor. Dieser Fonds stellt seit 2008 auf 20 Jahre befristet umgerechnet insgesamt 17,4 Mrd. Euro (20,8 Mrd. Franken) für Verkehrsprojekte zur Verfügung, davon 5,02 Mrd. Euro für den "Agglomerationsverkehr". Gespeist wird der Fonds mit zweckgebundenen Einnahmen aus der Mineralölsteuer und der Autobahnvignette.

Nötig sind die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur aus Sicht von KDZ-Chef Peter Biwald auch wegen des starken Bevölkerungswachstums in den Städten. So wächst Österreich bis 2030 um durchschnittlich fünf Prozent. In Graz und Innsbruck ist das Wachstum aber fast drei Mal, in Wien und Linz doppelt so groß. Unter dem Durchschnitt wachsen demnach nur die Landeshauptstädte St. Pölten (2,7 Prozent) und Salzburg (2,8).

Städte tragen ein Drittel der Gesamtkosten

Laut KDZ tragen großen Städte schon jetzt etwa ein Drittel der Gesamtkosten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) von gut 2,5 Mrd. Euro (Stand 2014). Demnach übernehmen Wien und die Landeshauptstädte außer Eisenstadt 844 Mio. Euro, die Länder 482 Mio. Euro und der Bund 1,2 Mrd. Euro.

Letzteres für Schüler- und Lehrlingsfreifahrten sowie Subventionen für Schnellbahnen und U-Bahn-Ausbau. Wobei die Gesamtausgaben des Bundes deutlich höher sind, weil in dieser Betrachtung der ÖBB-Fernverkehr und die Investitionen in die allgemeine Schieneninfrastruktur ausgeklammert bleiben. (APA, 4.5.2018)