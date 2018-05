"Zweite Klasse": Leiharbeiter fühlen sich wie Arbeitslose

Zeitarbeitskräfte gehören heute für Unternehmen zum Alltag. Die Arbeiterkammer findet, dass das Instrument überstrapaziert wird

Wien – Sie werden in der Krise als Erste vor die Tür gesetzt, auch im Betrieb haben sie oft keinen leichten Stand. Einerseits stehen sie in der Auslage, weil sie so gut sein wollen, dass sie von der Firma übernommen werden, andererseits werden sie nicht immer gleich entlohnt wie die Stammbelegschaft. Die Rede ist von Zeit-, Leasing- oder Leiharbeitskräften.

Rund 85.000 Leiharbeiter gibt es in Österreich, bei 4,3 Millionen Erwerbstätigen beziehungsweise 3,7 Millionen unselbstständig Beschäftigten. Die Quote liegt seit Jahren stabil bei rund zwei Prozent. Österreich habe zwar europaweit die beste Regelung für die Arbeitskräfte auf Zeit, dennoch "bleibt Leiharbeit ein unsicheres und unfaires Modell", sagt Johann Kalliauer, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich.

Das spiegelt sich auch im Arbeitsklimaindex deutlich wieder. Nur die Hälfte der Leiharbeiter (52 Prozent) sind demnach mit ihrem Leben zufrieden. Bei den unselbstständig Beschäftigten ist der Anteil mit 84 Prozent deutlich höher. Weniger als die Hälfte schätzen die eigenen Rechte und ihre soziale Position in der Gesellschaft als positiv ein. Unter allen Beschäftigten sind es mehr als zwei Drittel. Nur etwas mehr als die Hälfte halten den Job für sicher, nur ein gutes Drittel glaubt, im Fall eines Jobverlusts rasch wieder eine adäquate Stelle zu finden.

Gute Regelung, dennoch geringe Zufriedenheit

Doch woran mangelt es den Leiharbeitskräften genau? Immerhin attestiert sogar AK-Mann Kalliauer, dass "das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, der flächendeckende Kollektivvertrag für Leiharbeit, das Gesetz gegen Lohn- und Sozialdumping sowie der Sozial- und Weiterbildungsfonds" die Leiharbeit in Österreich so gut wie in keinem anderen Land regeln.

Zusammengefasst formuliert Christoph Hofinger vom Forschungsinstitut Sora die Ergebnisse der Umfrage so: Leiharbeiter sind mit ihrer Lebenszufriedenheit eher bei den Arbeitslosen angesiedelt als bei den Beschäftigten. Die Gründe, die Betroffene nennen: die Beziehung zu den Kollegen, der Status in der Firma, die Rechte, aber auch das Einkommen. Der Abstand sei zum Teil erheblich. So macht der Abstand in Sachen Statusempfinden immerhin 25 Prozentpunkte aus, jener hinsichtlich der Rechte 28 Prozentpunkte.

"Belegschaft zweiter Klasse"

Die Kluft zwischen Leiharbeitskräften und regulär Beschäftigten sei zuletzt auseinandergegangen, sagt Hofinger. Für Hofinger wie auch für Kalliauer ist nur eine Interpretation zulässig: "Leiharbeiter sehen sich selbst häufig als Belegschaft zweiter Klasse."

Während früher Leiharbeit nur zur Abdeckung von Produktionsspitzen gedacht war, habe sich das an sich sinnvolle Instrument inzwischen bei manchen Betrieben zur "Normalität" entwickelt, sagt Kalliauer. Er fordert, den Anteil der Leiharbeitskräfte pro Betrieb auf zehn Prozent zu begrenzen und Leiharbeitskräfte nach spätestens zwölf Monaten in die Stammbelegschaft zu übernehmen.

Martin Gleitsmann, Leiter der sozialpolitischen Abteilung in der Wirtschaftskammer, hält davon wenig: Damit wäre das wichtigste Element für Unternehmen – die Flexibilität – dahin, argumentiert er. Immerhin kämen heute 66 Prozent der Unternehmen ohne Leiharbeitskräfte nicht mehr aus. (rebu, 4.5.2018)